Fernando "Chino" Navarro: "Todos hablamos mal de Macri, pero cuando vamos a las votaciones, Macri gana"

El referente de Movimiento Evita dijo además que se inclinaría por Florencio Randazzo en una eventual interna con Cristina Kirchner

Foto: LA NACION

El dirigente de Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro dijo que en una eventual interna de cara a las elecciones legislativas entre Florencio Randazzo, y la ex presidenta Cristina Kirchner, elegiría el ex ministro del Interior. Además, remarcó la falta de liderazgo en la oposición y dijo que en Congreso Cambiemos gana la mayoría de las votaciones pese a que "todos hablamos mal de Macri".

"Yo creo que Cristina no se va a presentar. Y creo que no se debe presentar. Si ella me lo preguntara, le diría que es un error. Macri quiere confrontar con ella, discutir Indec, Nisman, todo lo que hicimos y no hicimos en el pasado y tapar el presente. Y hablar de futuro venturoso", dijo Navarro en diálogo con Radio Rivadavia.

"Si se sale de la polarización, podemos construir un frente muy diverso que puede ganarle a Macri en la provincia. Si Cristina se presenta, yo creo que Randazzo es una expresión más genuina. Y esto no le quita ningún merito a los ocho años de gobierno de Cristina", agregó.

Consultado sobre el papel de Massa agregó: "Yo lo que digo es que Massa eligió un camino entre el 10 de diciembre a la fecha que fue funcional a todas las medidas que Macri tomó para ajustar a nuestro pueblo. Cuando lo acompaña a Davos, sabe que lo acompaña a adherir a un programa económico para los ricos".

"No obstante, con Sergio tengo buena relación, se portó bien con las organizaciones sociales cuando se votó la emergencia social. Pero más allá de esto eligió otro camino. Cuando elige la avenida del medio, dice no me opongo a Macri".

¿Hay un líder de la oposición?

Por último, el referente social se refirió a la falta de liderazgo en las bancas que no responden a Cambiemos. "La oposición no tiene jefa ni jefe. Si tuviéramos un jefe siendo mayoría en el Congreso ganaríamos las votaciones", señaló, y agregó: "Acá lo que nos falta es alguien que unifique a todos los que cuestionamos a Macri. Porque todos hablamos mal de Macri, pero cuando vamos a las votaciones, Macri gana. Hoy no tenemos una jefatura que totalice a la oposición".