Leonard no jugará el próximo partido y Popovich enfureció con el jugador que lo lesionó: su reacción ante la prensa

El entrenador culpó a Zaza Pachulia por la lesión de Kawhi Leonard en el primer partido de la final del Oeste entre San Antonio Spurs y Golden State Warriors

Gregg Popovich. Foto: AFP

San Antonio confirmó que Kawhi Leonard, su principal figura, no podrá jugar en el segundo partido de la serie final de la Conferencia Oeste contra Golden State. Tras la derrota de este domingo, el entrenador dio una conferencia de prensa en la que expresó su enojo con Zaza Pachulia, el pivote de los Warriors que provocó la lesión del alero.

"Veremos lo que indica la tomografía, pero obviamente no jugará mañana", dijo Popovich. El DT consideró que Pachulia deslizó adrede su pie izquierdo debajo de Leonard cuando el jugador de San Antonio caía al piso tras un tiro en suspensión.

El entrenador, como pocas veces, dio una larga explicación. Así lo relató: "No estoy nada feliz con esto. No fue apropiado, es peligroso, antideportivo y algo que nadie debe hacer. No me importa la intencionalidad, tú vas a la cárcel por homicidio involuntario. Entonces hay que ver la historia de sus acciones (por Pachulia)... volver al tiempo cuando jugando para Dallas le hizo una falta flagrante de tipo 2 a Patty Mills, la jugada en la que lo tomó a Kawhi del brazo, se lo aprisionó y pudo habérselo roto... pregúntenle a David West, su actual compañero, cómo iban las cosas cuando Zaza jugaba para Dallas y él (por Leonard) y David estuvieron en aquello. Y ahora piensen acerca de la historia que Pachulia ha tenido y qué implica para el equipo lo que pasó anoche. Fue un acto totalmente antinatural que la liga prohibió hace años y sobre el que se presta mucha atención".

Coach Pop addresses the media. WATCH: pic.twitter.com/oBJdaqkVdp&- San Antonio Spurs (@spurs) 15 de mayo de 2017

"¿Kawhi ya no puede estar, y querés saber cómo nos sentimos? ¿Si eso disminuye nuestras opciones? Seguramente estemos jugando contra el mejor equipo de la liga... 9,75 personas de cada 10 dirían que los Warriors le ganarán a los Spurs. Bueno, hicimos una gran temporada, jugamos muy bien en los playoffs, creo que estamos siendo mejores y vamos 23 puntos arriba en el tercer cuarto contra Golden State. Y Kawhi se tiene que ir de esa manera. ¿Quieren saber si nuestras opciones (de ganar) disminuyen o cómo nos sentimos? Así es como nos sentimos".

El segundo juego de la serie al mejor de siete encuentros se jugará este martes, a las 22, en el Oracle Arena de Oakland.

La jugada de la polémica