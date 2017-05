Lenovo presentó los Moto C, su nueva línea de celulares económicos de Motorola

Con pantallas de 5 pulgadas, Android Nougat y procesadores MediaTek, los equipos tendrán un precio inicial de 97 dólares

Este es el Moto C, un modelo con pantalla de 5 pulgadas y batería de 2350 mAh.

Lenovo amplió la familia de teléfonos móviles de Motorola con los modelos Moto C, una línea de equipos económicos que tendrán un precio inicial de 97 dólares con el objetivo puesto en el mercado de Asia, América latina y Europa.

Los Moto C habían sido anticipados por un reporte del analista Evan Blass, conocido por las publicaciones de filtraciones en su cuenta @evleaks.

Para esta nueva línea, Lenovo busca ofrecer un smartphone accesible con una configuración que asegure un buen funcionamiento y autonomía de uso. Los Moto C estarán disponibles en rojo, blanco, dorado y negro, además de estar disponibles en dos versiones, Moto C y Moto C Plus.

El Moto C es la propuesta más modesta en configuración y cuenta con una batería de 2350 mAh, Android Nougat y una pantalla de 5 pulgadas con una resolución de 854 por 480 pixeles, acompañado por un procesador MediaTek de cuatro núcleos y cámaras de 2 y 5 MP. Su memoria RAM y almacenamiento dependerá de su conectividad: la versión 3G tiene 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento a 97 dólares, mientras que el modelo 4G con 1 GB de RAM y 8 GB estará disponible a 107 dólares.

Este es el Moto C Plus, un modelo con pantalla de 5 pulgadas y batería de 4000 mAh.

Por su parte, el Moto C Plus cuenta con el mismo tamaño de pantalla, pero con una mejor resolución, de 1280 por 720 pixeles. Posee un procesador MediaTek de cuatro núcleos, una batería de 4000 mAh, doble SIM, cámaras de 2 MP y 8 MP. Tendrá un precio de 130 dólares en la configuración de 1 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento.

Lenovo dijo que los Moto C y Moto C Plus llegarán a América latina en primavera, pero no brindó mayores detalles sobre las fechas de lanzamiento en los países de la región.