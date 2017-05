Héctor Daer se fue del Frente Renovador y aseguró que Florencio Randazzo es "el mejor candidato del peronismo"

Desde el Frente Renovador negaron que Felipé Solá sea el próximo en cambiar de partido

Héctor Daer abandonó el Frente Renovador. Foto: LA NACION

El diputado nacional y triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, anunció hoy su alejamiento del Frente Renovador, espacio que comanda Sergio Massa , y consideró que el ex ministro del Interior Florencio Randazzo es "el mejor candidato que tiene el peronismo".

"Estoy trabajando en la unidad del peronismo. Creo que el Frente Renovador toma otro camino. Vengo con alguna distancia desde hace tiempo, y vengo planteando en el seno del Frente Renovador la necesidad de la reconstrucción de un espacio por dentro del peronismo", señaló Daer.

En declaraciones a radio Belgrano, se refirió a la unidad del peronismo y mostró su confianza por el ex ministro del interior."Randazzo es el mejor candidato que tiene el peronismo. Habrá que ver en qué términos podemos reconstruir todo para ir en búsqueda de la unidad y de un espacio que tenga capacidad de volver a ser una alternativa de gobierno".

Por su parte, fuentes del Frente Renovador aseguraron que la salida de Daer no los "tomó por sorpresa", y precisaron: "No hay ningún problema con que los compañeros vayan y vuelvan. Van a volver cuando se den cuenta de que este es el verdadero espacio para renovar la política argentina, cuando les cierren las puertas o cuando los números no les den", anticiparon.

La salida del triunviro de la CGT se da en momentos en que otros dirigentes del massismo son tentados por el randazzismo, tal como lo confirmó el dirigente peronista Santiago Montoya, quien advirtió que Randazzo está "negociando personalmente" la incorporación de Felipe Solá .

Consultado días atrás por la señal América 24 si Solá se sumará a las filas randazzistas para competir en las PASO del PJ, Montoya manifestó: "Ojalá, Felipe es muy valioso, eso lo está negociando Florencio personalmente, y lo analizará cuando llegue el momento".

En ese marco, desde el massismo intentaron minimizar la posibilidad de pase, e indicaron a esta agencia que Solá "necesita reelegir" su banca en la Cámara de Diputados, por lo que con los trascendidos mediáticos "lo que busca es presionar, no romper" con el espacio.

Agencia DyN