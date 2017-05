Precuelas para Game of Thrones

George R. R. Martin afirmó que hay varios proyectos adicionales en marcha, pero los protagonistas de la serie actual no serán de la partida

En un posteo en su blog, el escritor George R. R. Martin se encargó de clarificar el anuncio de HBO de que hay cuatro posibles series en estudio para continuar su creación más conocida, Game of Thrones. Martin -que continúa trabajando en The Winds of Winter, la sexta novela de Canción de hielo y fuego- hizo honor a su costumbre de revelar y ocultar en un mismo movimiento. No son cuatro sino cinco los proyectos en danza para la pantalla chica: el hasta ahora desconocido a cargo de un "gran escritor que ama Westeros casi tanto como yo", a quien prefirió no identificar (pero los fans señalan a Bryan Cogman, productor/guionista de Game of Thrones).

A pesar de que no quiso contar de qué se trata esta quinta propuesta, Martin sí descartó la posibilidad de que alguna de esas series -en las que afirmó estar involucrado personalmente- sea una continuación de la historia o que tenga como protagonistas a personajes que ya conocemos. "Si había ocho millones de historias en la ciudad desnuda allá por los años 50, imagínense cuántas más pueden encontrarse en un mundo entero, y especialmente uno con varios miles de años de historia documentada", afirma en su blog. ¿Es posible que las próximas ficciones no tengan como epicentro Westeros y sí alguno de los reinos misteriosos de este mundo, como la desaparecida Valyria o la misteriosa Qarth? No podemos descartarlo.

Aun sabiendo que no todas las series serán seleccionadas -no importa cuán desesperado esté HBO por contar con más Game of Thrones- dos de las ideas más populares entre los fanáticos de la ficción ya fueron desestimadas por su autor: ni los Cuentos de Dunk y Egg (las aventuras de Duncan el Alto y su escudero, quien luego sería Aegon V. Targaryen) ni la Rebelión de Robert Baratheon serán parte de ellas, dado que el material publicado por Martin hasta el momento es muy exiguo como para sostener una ficción de varias temporadas (en el primer caso, las nouvellesEl caballero errante, La espada leal y El caballero misterioso; en el segundo, la rebelión será contada en las dos novelas que aún no terminó). "Sabemos todos lo lento que escribo y lo rápido que avanza una serie de TV. No quiero que me vuelva a pasar lo mismo que con Game of Thrones", confesó.

Danza de dragones, la última novela publicada por Martin, salió en 2011. A pesar de afirmar estar "confiado" en que podría ver la luz este año, ni The Winds of Winter ni A Dream of Spring tienen fecha confirmada de publicación.