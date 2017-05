Tití Fernández aclaró si deja o no las coberturas de fútbol

El periodista de Fútbol para Todos contó el motivo por el que anunció que la de ayer podría haber sido su última transmisión de un superclásico

El periodista deportivo Miguel Ángel "Tití" Fernández contó en PM las razones por las que ayer anunció que, posiblemente, haya sido su última transmisión de un Boca- River.

Fernández aclaró que mientras estaba hablando desde el campo de juego, consideró que podría ser su último superclásico, ya que finaliza su contrato con Fútbol para todos y no es seguro que las empresas Fox y Turner lo incluyan en su equipo periodístico.

"Creo que me sorprendí hasta yo mismo... Se interpretó al principio como que colgaba el micrófono y lo dejaba para siempre. Lo que quise decir es que para la empresa para la que va a trabajar Marcelo [Benedetto], no me va a contratar a mí. Se me ocurre que quieren armar un staff de periodistas, juego algunos boletos a ver si me toca", señaló el periodista.

Sobre su carrera, Fernández se mostró agradecido y conforme. "Estoy muy feliz de la profesión que vengo llevando. Disfruto de lo que hago, me levanto feliz los domingos porque voy a la cancha. Me pagan por hacer lo que me gusta", manifestó Fernández, y agregó: "Yo me voy a jubilar el último día de vida".