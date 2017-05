Cartas de los lectores

"Dos por uno"

Custodio

La Corte es el último custodio de la legalidad. Esta función, que implica garantizar los derechos consagrados en nuestra Constitución, no debe ser contaminada con ninguna posición política, por más adhesión que ésta coseche. Seamos republicanos y respetemos la división de poderes.

Ernesto H. Perasso

DNI 7.731.904

Calle

El senador Pichetto acaba de sostener que a los jueces de la Corte les faltó "calle". Visto y considerando dónde nos llevaron políticos con "calle" como ese senador, bien podríamos probar con académicos de gabinete.

Juan Carlos Sorondo

jcsoro@yahoo.com.ar

Claridad y grandeza

La señora Graciela Fernández Meijide, madre de un desaparecido, dijo recientemente en alusión (y en favor) a la polémica sobre el otorgamiento de prisión domiciliaria a represores mayores de edad: "Si no sos capaz de defender el derecho de tu peor enemigo de la misma forma en que defendés el derecho de tu propio hijo, entonces no hables de derechos humanos; no hables de justicia". Me pregunto cuántas personas de las que hoy lideran organismos de derechos humanos tienen semejante claridad de pensamiento y grandeza humana.

Gastón Maiztegui

gmaiztegui@gmail.com

Ensalzar al asesino

Luego de leer el editorial "Caudillo Guevara" en el prestigioso periódico El País de Madrid, publicado el 10 del actual, me queda una gran desazón al comparar sus conceptos con lo visto en la televisión local ensalzando a este personaje. Extraigo algunos fragmentos del referido editorial, muy ilustrativos: "Grupúsculos de las más variadas disciplinas ideológicas han pretendido dotar al crimen de un sentido trascendente, arrebatados por el espejismo de que la violencia es fecunda, que inmolar seres humanos en el altar de una causa la hace más auténtica e indiscutible"... "la disposición a entregar la vida por las ideas esconde un propósito tenebroso: la disposición a arrebatársela a quien no las comparta. Ernesto Guevara, el Che, de cuya muerte en el poblado boliviano de La Higuera se cumplen 50 años, perteneció a esa siniestra saga de héroes trágicos, que pretenden disimular la condición de asesino bajo la del mártir"... "el hecho de que el Che diera la vida y sacrificara las de muchos no hace mejores sus ideas, que bebían de las fuentes de uno de los grandes sistemas totalitarios. Sus proyectos y sus consignas no han dejado más que un reguero de fracasos y de muerte". Y por si esto fuera poco, agrego que su acción fue en abierto quebrantamiento de la esencia del juramento hipocrático por el que se comprometió a emplear sus conocimientos médicos, adquiridos en nuestras escuelas públicas, en la atención de la salud de los enfermos.

¿Aprenderemos algún día que la violencia engendra violencia y que ensalzar a violentos genera más violentos?

Norberto C. Baladía

LE 4.819.942

Enseñar a matar

Me sumo a la alarma, asombro y hasta angustia que causa que en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario se haya incorporado la asignatura El Aborto como Problema de Salud. Literalmente se enseñará a los futuros médicos cómo matar. El Consejo Nacional Interuniversitario debe intervenir para rectificar esta decisión de la universidad rosarina porque es un atentado al más básico de todos los derechos humanos: el derecho a la vida.

Alberto Asseff

Diputado del Mercosur

DNI 4.394.932

Página web de Arba

Sería muy importante que los directivos de Arba consideraran cuál es la edad promedio de los contribuyentes individuales que aportan el 80% (ley de Paretto) del sustento del aparato estatal provincial y reconocieran que la gran mayoría no somos "nativos digitales". Mi experiencia con la página web de Arba ha sido frustrante e irritante. No reconoció mi documentación como cuil y no pude avanzar en el trámite. Inicialmente pensé que era mi falta de conocimientos en el manejo de la tecnología moderna, pero mi contadora, que pertenece a la generación de los millennials y es ducha en sistemas operativos, me dijo que ella enfrentaba el mismo problema y con alarmante frecuencia. Se me ocurren dos reflexiones. La primera, si no habría que revisar los estándares de calificación de las consultoras que obtienen estos contratos millonarios de desarrollo de software con el Estado, las cuales, por lo menos por lo que uno puede observar, no tienen el nivel de calidad requerido. La segunda es que los contribuyentes no podemos optar como lo hacen los consumidores de productos, que por mejor atención y calidad suelen comprar, cuando se puede, en otros países. Simplemente estamos condenados al maltrato y a la eterna esperanza de un cambio, propia de nuestra cultura.

Eduardo López Mondo

DNI 11.359.448

Terapia de noticias

Hago llegar mis felicitaciones por la alta calidad del programa Terapia de noticias, que se transmite de lunes a viernes, a las 21, por el canal LN+, fruto de la excelencia de su conductor, Diego Sehinkman, quien con fina ironía, pero con profundidad en el análisis, aborda temas de actualidad y fuerte contenido, logrando extraer lo mejor de los panelistas que lo acompañan.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Poda en San Isidro

Después de varios pedidos a la Municipalidad de San Isidro para que podaran el plátano de nuestra vereda (que podaron en abril de 2013 a raíz de una importante inundación), me enteré de que ésta se realiza cada cuatro años. Pero nuestra cuadra no figura en la lista de este año. No entiendo: 2013 + 4: ¿no da acaso 2017? Me dicen que ni reclame, porque no me van a incluir. De paso quisiera saber si la vereda rota por ellos a raíz de un recorte de raíces el año pasado también se arregla cada cuatro años...

¿San Isidro es distinto? No hay duda.

Fernanda André de Palacios

fpalac@gmail.com

