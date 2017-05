Pulverizadoras: cuáles son los secretos para una buena aplicación

Un informe de Casafe detalla qué aspectos hay que verificar respecto del funcionamiento de una pulverizadora. A continuación, los puntos más importantes:

Controlar las fugas. Con el tanque lleno a ¾ partes de su capacidad, con agua, se deberá encender el equipo y con la bomba en funcionamiento controlar que no existan fugas de la misma, controlando también sus conexiones. Asimismo, se deberá visualizar todo el circuito hidráulico del pulverizador, tanto el tanque como tuberías rígidas o de goma, a fin de comprobar que no exista ninguna fuga y evaluar sus condiciones; verificando que no se encuentren resecas o desgastadas lo que podría indicar un recambio de las mismas. También hay que controlar los picos de la barra pulverizadora visualizando que el líquido se pulverice correctamente sin producirse goteos. En este momento se recomienda también cortar el flujo de agua para evaluar el funcionamiento del sistema antigoteo.

Sobre la presión, verificar que el manómetro funcione correctamente. Se deberá visualizar el manómetro de la máquina, con la bomba en funcionamiento, para evaluar que no existan pulsaciones de presión lo que podría generar diferencias en las dosis aplicadas. La presión también debiera ser medida en la barra pulverizadora para controlar que sea la misma que se indica en el manómetro de la cabina.

Verificar que el tanque incorporador funcione de manera correcta. Se recomienda colocar una cantidad medida de agua al tanque incorporador y controlar que esa misma cantidad sea trasvasada y se refleje en el medidor del tanque de la pulverizadora.

Dispositivo para el lavado de los envases. Se recomienda verificar que el mismo funcione correctamente antes de comenzar la campaña de aplicaciones, donde la presión adecuada de lavado debe ser de 3 bares. También se debe asegurar que el agua que se utilice sea agua limpia. En caso contrario, el lavado de los envases no es el deseado.