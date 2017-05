Sabbatella criticó al ex ministro por mantenerse en silencio ante las políticas de Macri

Florencio Randazzo sumó a Daer y se recalienta la pelea en el peronismo. Foto: Archivo / Fernando Massobrio

La pelea interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires empezó a levantar temperatura, con movimientos que afectan a todos los espacios.

Héctor Daer, uno de los tres jefes de la CGT, confirmó su alejamiento del Frente Renovador (FR) y su respaldo a la candidatura de Florencio Randazzo. En el massismo dijeron que ya lo habían "echado" hace cuatro meses. El kirchnerismo, en tanto, salió a cuestionar al ex ministro de Transporte, por primera vez con tanta dureza, por haberse mantenido en silencio frente a las políticas de Mauricio Macri.

El clima de enfrentamiento interno refuerza la idea de que el peronismo va a tener competencia en las PASO. Más allá de la definición que tome Cristina Kirchner, que ya está de nuevo en la Argentina tras su gira europea, se aleja la posibilidad de una lista de unidad.

"Creo que Randazzo es el mejor candidato que tiene el peronismo", dijo Daer, en diálogo con radio Belgrano. Fue el golpe de gracia a su pertenencia al massismo, espacio con el que venía marcando cada vez más diferencias. "Estoy trabajando en la unidad del peronismo. Creo que el Frente Renovador toma otro camino, vengo con alguna distancia en el último tiempo", agregó.

En el massismo no tardaron en responderle. "No es nuevo lo de Daer, lo echamos hace 4 meses cuando entregó a los trabajadores en la pelea de Ganancias pactando con Macri", lo castigó el diputado nacional Raúl Pérez, armador nacional del FR. Cerca de Massa, cuentan que el ex intendente de Tigre no se va a mover ni un centímetro de la estrategia trazada el mes pasado. El 25 de mayo va a presentar el frente electoral que conformará con el GEN, de Margarita Stolbizer, y no hablará de candidaturas hasta el mes que viene.

"Todos los compañeros que se vayan pueden volver, cuando les cierren las puertas en los demás espacios o cuando no les cierren los números", dijeron cerca de Massa. En la jefatura del FR sostienen que los movimientos tienen que ver con la búsqueda de lugares en las listas, tema que el ex intendente de Tigre no quiere abordar por el momento. Está dedicado tiempo completo, destacan, a su campaña para lograr una caída del precio de los alimentos.

El sector que responde a Randazzo trabaja para asegurarse también el pase de Felipe Solá, a quien le ofrecieron encabezar la lista de candidatos a diputado nacional en la provincia. El ex gobernador bonaerense no muestra su juego. Está convaleciente de una operación ligera y aprovecha para escribir. Sus amigos de la política están con Randazzo. Pero él duda: sabe que si pierden en una PASO, la campaña la encabezarán los kirchneristas, con Cristina como protagonista.

El sector que responde a la conducción de la ex presidenta volverá a reunirse hoy en San Telmo, en el que será el cuarto encuentro del espacio en el que conviven La Cámpora, el PJ bonaerense y la mayoría de los intendentes peronistas. Será una reunión ampliada, a la que fueron invitados legisladores nacionales y provinciales, y las fuerzas no peronistas del armado kirchnerista. "Me genera mucha desconfianza el silencio que tuvo Randazzo durante estos 500 días de ajuste y pérdida de derechos. Cuando un pueblo sufre tanto ningún dirigente que se diga opositor se puede quedar callado", declaró ayer Martín Sabbatella, uno de los que estará en la reunión de hoy.