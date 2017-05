Al margen de la cumbre

Juliana Awada, de visita en la Ciudad Prohibida con las primeras damas

Invitada por la primera dama de China, Peng Liyuan, Juliana Awada recorrió ayer la Ciudad Prohibida junto a otras 13 esposas de mandatarios presentes en esta ciudad que ayer asistieron al foro "Una Franja y Una Ruta para la Cooperación Internacional". Las calles de lo que fue el palacio imperial chino desde la dinastía Ming hasta el final de la dinastía Qing estaban vacías. Es que todo se desalojó para que la mujer de Xi Jinping reciba al resto de sus pares. Hoy, Awada recorrerá la Gran Muralla y mañana estará presente junto a Macri en el Palacio del Pueblo.

Jugadores, árbitros y entrenadores, en la agenda diplomática

Uno de los acuerdos que firmará Mauricio Macri con Xi Jinping es para enviar entrenadores, jugadores y árbitros argentinos para capacitar a los chinos. "Ellos están en un proceso de formación y necesitan más competencia. Para los chinos el fútbol es muy importante", destacó el secretario de Deporte, Carlos Mac Allister. En tiempos de mucho debate interno en Pro por las candidaturas de octubre, el ex futbolista de Boca avisó: "Me gusta mucho lo que estoy haciendo. Estoy muy contento y sé que hay candidatos mucho mejores en La Pampa", aunque con resignación aclaró: "Pero soy un jugador de equipo, si me lo pide el Presidente lo voy a hacer".

Los trajes a medida, sensación entre los funcionarios

Las calles aledañas al hotel Summit Wing, donde se aloja el Presidente y parte de la comitiva, fueron el terreno donde se movió ayer gran parte de la comitiva que viajó con Macri a Pekín. Sin actividad oficial -todo se concentró en el foro "Una Franja y Una Ruta para la Cooperación Internacional"- los funcionarios y gobernadores aprovecharon para salir a hacer algunas compras. Uno de los lugares más visitados fue el Silk Market. Los trajes a medida de Tony and Tony fueron la sensación del día.