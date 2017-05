Acusan a Donald Trump de revelar información secreta sobre el Estado Islámico al jefe de la diplomacia rusa

Según The Washington Post, el presidente estadounidense describió detalles de una amenaza terrorista relacionada con el uso de computadoras portátiles en aviones; la Casa Blanca lo desmiente

Según The Washington Post, el presidente estadounidense Donald Trump habría revelado a altos funcionarios rusos información clasificada sobre una amenaza terrorista del Estado Islámico relacionada con el uso de computadoras portátiles en aviones. De todos modos, desde el gobierno estadounidense lo desmienten.

La reunión se desarrolló en el Salón Oval de la Casa Blanca al día siguiente de que el mandatario despidiera sorpresivamente al director del FBI James Comey, quien estaba a cargo de investigar una eventual colusión entre la campaña de Trump y Rusia.

Allí, participaron Serguéi Lavrov -el jefe de la diplomacia rusa- y Serguéi Kisliak -el embajador de Rusia en Washington.

Según un alto funcionario estadounidense que solicitó mantener el anonimato, Trump "reveló más información al embajador ruso de la que compartimos con nuestros propios aliados" en la lucha contra esa organización terrorista. También aclaró que dicha información responde a uno de los grados de clasificación secreta más elevados utilizados por las agencias de inteligencia estadounidenses.

Desde el medio norteamericano explicaron que esta información había sido había sido recogida en el círculo interno del EI y fue comunicada a Estados Unidos por uno de sus aliado quien no había autorizado a este país a compartirla con Moscú.

Al revelar los datos, Trump habría puesto en peligro a esta fuente de inteligencia crucial en la lucha contra esta organización terrorista en Siria e Irak puesto que, entre los datos brindados, figura la ciudad dentro del área de dominio del EI en la que este socio estadounidense, no identificado, recogió la información. "Parece que Trump fue muy imprudente y no tuvo conciencia de la gravedad de las cosas con las que estaba lidiando, especialmente cuando se trata de inteligencia y seguridad nacional", dijo un ex funcionario estadounidense descripto por el periódico como cercano a actuales miembros de la administración de Trump.

Además, dijeron que durante la reunión, Trump se ufanó de tener acceso a datos muy precisos sobre esta amenaza: "Tengo excelente información. Tengo gente que me da todos los días excelente información".

El Washington Post recordó, sin embargo, que el presidente estadounidense dispone de un amplio margen de maniobra para desclasificar documentos secretos y que, en consecuencia, es poco probable que haya violado la ley.

La versión oficial

En un comunicado emitido más tarde por la Casa Blanca, el asesor presidencial en Seguridad Nacional, Herbert Raymond McMaster -quien participó en la mencionada reunión-, expresó que "en ningún momento se discutió sobre fuentes o métodos de inteligencia y no se revelaron operaciones militares que ya no fueran de público conocimiento".

Y agregó: "El presidente y el ministro de Relaciones Exteriores repasaron las amenazas provenientes de organizaciones terroristas que incluyen amenazas a la aviación". Ante la prensa, el funcionario categorizó de "fals" al informe de The Washington Post. "Yo estuve ahí. No pasó nada", afirmó y agregó que "durante la reunión del presidente Trump y el ministro de Exteriores Lavrov se habló sobre una amplia variedad de temas, incluyendo los esfuerzos conjuntos y las amenazas en el campo de la lucha antiterrorista (...) Se discutió sobre detalles en torno a amenazas específicas, pero no se habló sobre fuentes, métodos u operaciones militares".

La polémica le valió duras críticas a Trump. Así, el líder de la oposición en el Senado, Charles Schumer, calificó la información como irritante y opinó que "el presidente le debe una explicacón a los servicios secretos, al pueblo estadounidense y al Congreso".

Por otro lado, el senador republicano John McCain dijo a la cadena de noticias CNN que "si es verdad, es evidentemente preocupante" y subrayó que de todos modos quiere informarse más antes de comentar. Doug Andres, portavoz del republicano Paul Ryan -que preside la cámara baja- señaló: "No hay manera de saber lo que dijo pero la protección de secretos de nuestra nación es crucial".

