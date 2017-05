De Mendiguren dijo que el Gobierno tiene el mismo plan que Cavallo y Martínez de Hoz

El diputado del Frente Renovador sostuvo que los ex ministros de Economía "estarían orgullosos" del rumbo económico de la Casa Rosada

De Mendiguren volvió a cuestionar el modelo económico del Gobierno. Foto: Archivo

El diputado nacional por el Frente Renovador, José Ignacio De Mendiguren , comparó ayer el programa económico del Gobierno con los planes que llevaron adelante los ex ministros de Economía Domingo Cavallo y José Alfredo Martínez de Hoz. Para el ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Casa Rosada "no muestra voluntad política para cortar con la bicicleta financiera".

En una entrevista con Radio Rivadavia, De Mendiguren afirmó que era "coherente" que Cavallo haya elogiado las medidas económicas de Mauricio Macri .

"Es coherente, si este es el plan de él: retraso cambiario, suba de la tasa de interés, ingreso irrestricto de capitales, la famosa bicicleta financiera. Creo que tanto él como Martínez de Hoz estarían orgullosos de este camino. Ellos creyeron en este camino", apuntó.

En noviembre pasado, Roberto Lavagna , otro referente del Frente Renovador, había comparado el modelo económico de Cambiemos con el que implementaron "los militares" en los setenta y Carlos Menem en los noventa, lo que generó una fuerte reacción de la Casa Rosada.

El legislador massista recordó ayer que el Gobierno dice que su programa no tiene similitudes con el de Cavallo, pero ironizó: "Ladra, mueve la cola y tiene cuatro patas: parece perro"

El ex presidente de la UIA dijo que no hay "voluntad política para cortar con la bicicleta financiera". "La bicicleta financiera le dio a los capitales especulativos en tres meses de este año el interés que les da el mundo en diez años, diez por ciento", resaltó.

Respecto a las próximas elecciones legislativas, el diputado se mostró convencido de que Sergio Massa decidirá competir y criticó al Gobierno por fomentar la polarización entre Macri y Cristina Kirchner.