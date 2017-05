Las claves para volver a buscar trabajo (sin importar cuánto tiempo haya pasado). Foto: Archivo

La búsqueda de empleo adopta distintas formas en distintos momentos de su vida. ¿Aceptó un empleo hace seis meses que no va bien y está listo para salir a buscar de nuevo? Está bien, pero no use el mismo CV y carta de presentación. Dado que está volviendo al mercado de trabajo tan pronto después de salir de un empleo, tendrá que cambiar su enfoque.

También funciona en el sentido opuesto; su búsqueda será diferente si ha pasado mucho tiempo en una compañía y comienza a buscar por primera vez en muchos años. El modo en que lo verán sus empleadores dependerá mucho de cuánto tiempo estuvo en el trabajo anterior.

Pero eso puede ser algo bueno, siempre que tenga la estrategia correcta. Esto es lo que requiere posicionarse de modo efectivo en el mercado laboral, no importa cuánto haga desde la última vez.

Cuando ha estado en su trabajo menos de un año

Cada vez es más común lo que se llama "saltar de un trabajo a otro". Esta modalidad para algunos es una oportunidad y para otros una señal de problemas.

Pero si bien usted no puede controlar cómo vería un jefe de contrataciones su corta estadía en el empleo, tiene sí la posibilidad de argumentar. El reclutador veterano Jason Niad compartió en 2015 un consejo con Fast Company que aún vale la pena tomar en cuenta: concéntrese decididamente en sus logros, en su CV, su carta de presentación y su entrevista. Eso es algo que usted hará de todos modos, por supuesto, pero cuando un jefe de contrataciones trate de llevar la conversación al tema de sus empleos cortos (y uno bueno lo hará) usted debe referirse a los logros que tuvo incluso en ese breve tiempo. Niad señala que "dado que una de las preocupaciones respecto de los que saltan de empleo en empleo es la falta de lealtad hacia la compañía, esto puede ayudar a mostrar que usted se comprometió con su empleador anterior lo suficiente como para hacer un aporte mensurable". El énfasis es mensurable. Venga armado de anécdotas y un par de estadísticas clave.

Katrina Signer, una asesora de ejecutivos con base en Carolina del Sur, dice que los buscadores de empleo a menudo tienen más recursos de los que creen, incluso los que tienen CV de saltadores de empleo en empleo. Analizando datos del estado de los Estados Unidos, investigadores de Pew acabaron con uno de los muchos estereotipos sobre los millennials -la noción falsa de que cambian de empleo más frecuentemente que lo que lo hacían sus mayores- pero "en vez de tomar distancia de cómo aparece su generación" sugiere Spigner, uno debe "aprovecharlo". La narrativa va a sí, según explica: "Aprendí tremendas lecciones de cada uno de esos empleos. Esas lecciones ahora son portables. Puedo ayudar a una organización a aprender porque puedo depositar ese conocimiento en su compañía". Ni siquiera necesita ser un millennial para volcar este estereotipo a su favor. Si un empleador cree que saltar de un trabajo a otro es algo que hacen los jóvenes, hará que ustede aparezca con una perspectiva más joven.

Cuando ha estado en su empleo entre dos y cinco años

¿Cómo se destaca cuando está buscando empleo luego de un tiempo bastante común? Spigner sugiere hacer las cosas a la antigua. "Hay un arte perdido de la conversación", dice. "Existe un arte perdido de desarrollar una relación." Dado que usted ya ha investigado a los empleadores para los que le gustaría trabajar, verificando su ranking y buscando actuales y pasados empleados en LinkedIn, ofrezca hacerlo offline. "No quiero decir ser parte del sistema de amigotes" -es decir, tratar de conseguir una referencia de alguien que no conoce- "quiero decir tomarse un café" explica Spigner. Tome contacto y pregunte si hay alguien en un departamento que le interesa -haya o no una vacante- al que no le molestaría que lo mire trabajar unas horas. No le cuesta nada a la compañía aunque inicialmente los sorprenda.

Cuando ha estado en su trabajo más de cinco años

Quizás esté un poco herrumbrado en cuanto a buscar trabajo. Cuanto más tiempo haya pasado, tanto más proclive será a pensar las opciones en sentido amplio, lanzando una red amplia. Esto puede ser un error.

"Lo primero es tener claridad de lo que quiere hacer", aconseja Spigner. "Sea muy específico de modo que su búsqueda no lo lleve por todas partes porque no tiene sentido de la dirección." Lo segundo es verificar que su terminología esté actualizada. Desde la última vez que buscó trabajo pueden haber cambiado los títulos y los nombres de funciones, por lo que investigue. Busque en sitios como LinkedIn y PayScale para ver cómo se califica a personas de su nivel, luego actualice su CV y su carta de presentación.En las entrevistas cuando le pregunten por qué se va después de tanto tiempo, subraye su entusiasmo por hacer algo nuevo pero no hable mal de su actual empleador.

Spigner también asesora a gente que no ha estado en el mercado laboral por un tiempo que vaya a las entrevistas con "un conjunto de preguntas que si la empresa no puede responderlas, significa que a usted no le interesa el empleo. A veces nos ponemos a merced de la compañía" cuando estamos fuera de práctica como entrevistados y preocupados respecto de si aún tenemos posibilidades laborales.

En muchos casos, observa Spigner, "estamos permitiendo que la tecnología y los sistemas determinen cómo abordamos estas oportunidades" con supuestos respecto de cómo seremos percibidos. No es que nuestros supuestos de sus supuestos son equivocados, dice, pero podemos influir en ellos más de lo que creemos. "Hemos olvidado nuestra creatividad y el poder que tenemos de no manejarnos sólo con las reglas que vemos sino de crear incluso nuestras propias reglas."

Alta rotación

Adiós al empleo para toda la vida

En el último tiempo se volvió algo cada vez más común "saltar de un empleo a otro" y algunas voces sostienen que una persona debe cambiar de trabajo cada tres años.

Buscadores pasivos

La alta rotación es acompañada por un auge de los "buscadores pasivos de empleo" que están dispuestos a analizar una oferta de trabajo aunque no la busquen proactivamente.