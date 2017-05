Demian Falestchi: un puente para conectar con las nuevas audiencias

Con su empresa Kids Corp busca facilitarle a las marcas el acceso "de manera segura, transparente y eficaz" a los niños y los adolescentes

Estudios: Licenciado en Negocios de Diseño y Comunicación (UP)

Empresa: Kids Corp.

Edad: 32 años

Junto con Hernán Ratinoff y Sebastián Pereyra creó Kids Corp, un marketplace que permite a las marcas llegar a audiencias de niños.

"Un millennial que trabaja para los centennials", bromea Demian Falestchi (32), cofundador de Kids Corp, un marketplace que conecta anunciantes y agencias con sitios Web o aplicaciones que exhiben anuncios, cuando le toca definirse. El emprendedor maneja junto con sus socios Hernán Ratinoff (32) y Sebastián Pereyra (43) un servicio que permite a las marcas llegar a audiencias de niños y adolescentes de manera "segura, transparente y eficaz".

Falestchi conoce bien a los centennials -también conocidos como Generación Z, los nacidos después de 1995-, ya que trabaja con proyectos orientados a niños y adolescentes hace seis años, y cocreó Kids Corp hace dos años con una inversión inicial de US$ 75.000. Así los describe: "Son nativos digitales. Pasan mucho más tiempo delante de una pantalla, pero no de la televisión. Se informan sobre sus gustos y los desarrollan a temprana edad. No son ingenuos a la hora de consumir e influyen mucho en el poder de compra de sus padres: la proliferación de las licencias de personajes de ficción en productos de consumo masivo es la prueba".

El grupo es tan amplio como heterogéneo: dentro de la categoría, y según la segmentación de Kids Corp, hay kids (5 a 7 años), tweens (8 a 11), preteens (12 a 14) y teens (15 a 18). Falestchi sostiene que todas esas divisiones suman unas 150 millones de usuarios únicos en América latina y otros 50 en los Estados Unidos, donde ya trabajan para el mercado hispanohablante. La segmentación por edades es clave para el proyecto: la solución que aporta Kids Corp es un conocimiento del mercado que evita que se pierda dinero o prestigio en anuncios mal apuntados. Además, el emprendimiento tiene en cuenta los estándares de la ley estadounidense Coppa (Acta de protección de la privacidad en línea de los chicos) que "cuida" desde el año 2000 los datos de los menores cuando navegan en línea, ya que prohibe que se tome información (cookies) de los usuarios que son niños y adolescentes.

Asegura que, si bien no hay una norma similar adoptada en el continente, las grandes multinacionales como McDonald's, Mattel y Sony -que están entre las casi 100 marcas que utilizan su servicio- las respetan por directivas de sus casas matrices. Para evitar que a un chico reciba una publicidad de cerveza o de pasajes de una aerolínea, Kids Corp utiliza algoritmos que analizan el contenido y lo agrupan en categorías como "moda" o "deportes", donde luego podrán anunciar las marcas. De esa manera, si un chico clickea en un juego en el que los personajes trabajan en un restaurant de comida rápida, seguramente el anuncio que lo acompaña ingrese en la categoría "gastronomía".

En un futuro cercano espera poder llegar a todo el mercado latinoamericano y estadounidense. En 2017, el emprendimiento espera facturar unos tres millones de dólares y abrirá, en breve, oficinas de Kids Corp en México y Colombia.