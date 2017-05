Fernando Esteche se fue de Quebracho: "No estoy expresando lo que piensan mis compañeros"

A través de una carta dirigida a los integrantes de la agrupación piquetera, el referente kirchnerista anunció su alejamiento

Fernando Esteche siempre fue la cara visible de Quebracho , la organización piquetera kirchnerista que ya tiene 2 décadas y que hoy perdió a su líder que anunció su decisión a través de una carta abierta.

"Mi permanencia tanto en las filas como en la dirección de esta Organización, que ayudé a construir junto con tantos queridos compañeros, están imposibilitando el desarrollo de políticas y de compañeros que tienen mucho que aportar. Hoy no estoy expresando lo que piensan mis compañeros y las políticas que planteo tampoco los expresan", dice Esteche en un fragmento de la carta difundida a la prensa y en la que evita hablar de su futuro.

"De mi parte intentaré aportar a que el mundo sea un poco mejor, no sé cómo ni desde dónde. Tampoco hoy sé si eso es posible, pero no sé vivir de otra que rebelándome contra la injusticia, la inequidad, el abuso. Hablo de revoluciones no de elecciones", cierra el texto para apaciguar las versiones de una posible candidatura por el partido que fundó junto a Amado Boudou y Gabriel Mariotto , Patria Para Todos (PPT).

Fernando Esteche se fue de Quebracho. Foto: Archivo / Alfredo Sánchez

Por último aclaró que por su renuncia "nadie se regodee pensando que debilita a Quebracho, porque si fuera así sería lamentable para el conjunto del movimiento popular porque hay formidables fuerzas en estos compañeros".

El texto completo:

Es probablemente este el texto que nunca pensé que escribiría.

La mayoría de ustedes hacen una identificación casi automática entre Quebracho y yo. Eso siempre ha sido injusto y simplificador.

Espero que en adelante puedan disociarnos.

Mi permanencia tanto en las filas como en la dirección de esta Organización, que ayudé a construir junto con tantos queridos compañeros, están imposibilitando el desarrollo de políticas y de compañeros que tienen mucho que aportar.

Hoy no estoy expresando lo que piensan mis compañeros y las políticas que planteo tampoco los expresan.

El colectivo de compañeros que hace más de veinte años viene construyendo esta luminosa experiencia política queda para seguir abonando lo que ellos entiendan que hay q hacer.

Nada me relaciona desde hoy y en adelante con este colectivo.

Son mis compañeros, los quiero y respeto, doy fe personal de que se trata de los mejores, si los hay, de los más abnegados, más militantes, más generosos y desinteresados que ha parido la Argentina en las últimas décadas.

Reivindico lo que juntos hemos transitado donde todos en los propios lugares han dejado sus mejores días.

Nadie se regodee pensando en que esto debilita a Quebracho, si fuera así, sería lamentable para el conjunto del movimiento popular más allá de identidades. Esto lo fortalece.

Hay formidables fuerzas en estos compañeros, agazapadas, preparadas, hay pasión, rabia, compromiso revolucionario; en todo caso mi presencia estaba obturando o conteniendo todo esto.

Ahora Quebracho está en manos de los mejores entre los quebrachos.

De mi parte intentaré aportar a que el mundo sea un poco mejor, no sé cómo ni desde dónde. Tampoco hoy sé si eso es posible, pero no sé vivir de otra que rebelándome contra la injusticia, la inequidad, el abuso. Hablo de revoluciones no de elecciones.