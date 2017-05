Campana de largada para el festival de Cannes

En la edición que comienza hoy se verán los nuevos trabajos de Sofia Coppola, Michael Haneke, François Ozon y Santiago Mitre, entre otros.

La ciudad, revolucionada por el encuentro y también en estado de alerta.

CANNES.- "Me costó clasificar, pero entré al Mundial", asegura Santiago Mitre. La frase del director de La cordillera, una de las dos apuestas argentinas dentro de la selección oficial, resume la importancia y la dificultad que significa ingresar cada año a Cannes. Es que son solo 37 los largometrajes que integran este año las dos muestras centrales del principal festival del mundo (Competencia Oficial y Un Certain Regard). En el caso del thriller político con Ricardo Darín (que interpreta al presidente que participa en una cumbre de mandatarios), Erica Rivas, Dolores Fonzi y Christian Slater el suspenso fue todavía mayor, ya que su selección se confirmó recién en el último anuncio que hicieron hace pocos días los organizadores.

No será la única apuesta nacional, ya que también se verá en la sección Un Certain Regard La novia del desierto, ópera prima de Cecilia Atán y Valeria Pivato con la chilena Paulina García (Gloria), como una empleada doméstica que cambia de vida tras perder su trabajo de toda la vida, y Claudio Rissi como protagonistas; Pequeño manifiesto en contra del cine solemne, de Roberto Porta, estará en la competencia de cortometrajes Cinéfondation; y la copia restaurada de Sangre negra, de Pierre Chenal, se proyectará en la sección Cannes Classics.

Más allá de la presencia argentina (la más importante de América latina en un año con escasa participación del cine de la región), la 70» edición estará llena de figuras, de eventos especiales para celebrar las siete décadas de existencia y, claro, de las inevitables y muy mediáticas polémicas.

Una de las controversias ya se desataron días antes del inicio, cuando el festival puso límites concretos a los servicios de streaming (puntualmente, en este caso a Netflix) que se niegan o condicionan fuertemente el estreno de sus películas en salas. Si bien los dos títulos que Netflix tiene este año en Competencia Oficial (Okja, del coreano Bong Jon Ho, y The Meyerowitz Stories, del estadounidense Noah Baumbach) no fueron excluidos, a partir del año próximo todo film elegido deberá tener garantizado un amplio lanzamiento en salas francesas. El principal rival de Netflix, Amazon, también tiene un par de películas seleccionadas (como Wonderstruck, del norteamericano Todd Haynes), pero esta empresa suele aceptar que sus producciones pasen primero por los cines.

Otra novedad que este año ofrece Cannes -considerado hasta hace poco un bastión de la cinefilia más pura- es la presentación de dos series dirigidas por cineastas que ganaron la Palma de Oro: el largamente esperado regreso de Twin Peaks, de David Lynch; y Top of the Lake: China Girl, segunda temporada de la creación de Jane Campion con Nicole Kidman, actriz que participa también en tres películas de esta edición dirigidas por Sofia Coppola (The Beguiled), Yorgos Lanthimos (The Killing of a Sacred Deer) y John Cameron Mitchell (How to Talk to Girls at Parties).

Por su parte, el mexicano Alejandro González Iñárritu presentará una instalación de siete minutos titulada Carne y arena con fotografía de su compatriota Emmanuel Lubezki que se pretende como una inmersión profunda en la experiencia de los migrantes que tratan de ingresar a los Estados Unidos. Política y nuevas tecnologías en una misma propuesta.

En medio de fuertes medidas de seguridad tras el atentado que hace menos de un año dejó 85 muertos en la vecina ciudad de Niza, Cannes se prepara para celebrar sus 70 años con eventos que van desde proyecciones gratuitas (varias de ellas en la playa) hasta una clase maestra a cargo de Clint Eastwood, quien además presentará su clásico western Los imperdonables.

De todas maneras, el foco estará puesto como siempre en la sección oficial, que arrancará hoy con la proyección -fuera de competencia- de Les fantômes d'Ismaël, film de Arnaud Desplechin protagonizado por dos estrellas locales como Marion Cotillard y Charlotte Gainbourg, y que tendrá 19 títulos en la disputa por la Palma de Oro, entre los que aparece Happy End, película de Michael Haneke (quien ya ganó dos veces el máximo galardón) sobre la problemática de los inmigrantes ilegales con un elenco encabezado por Isabelle Huppert y Jean-Louis Trintignant.

Si se tiene en cuenta que este año se exhibirán también en las salas de la Croisette los nuevos trabajos de Laurent Cantet, Claude Lanzmann, Roman Polanski, Fatih Akin, Lynne Ramsay y Hong Sang-soo por partida doble (con The Day After y con Claire's Camera, film rodado precisamente en esta ciudad) no quedan demasiadas dudas de que el disfrute cinéfilo y la atención mediática serán tan importantes como en los 69 años previos.

Los 19 films que van por la Palma

In the Fade

de Fatih Akin (Alemania)

The Meyerowitz Stories

de Noah Baumbach (EE.UU.)

Okja

de Bong Joon-Ho (Corea del Sur)

120 Battements par Minute

de Robin Campillo (Francia)

The Beguiled

de Sofia Coppola (EE.UU.)

Rodin

de Jacques Doillon (Francia)

Happy End

de Michael Haneke (Alemania-Austria-Francia)

Wonderstruck

de Todd Haynes (EE.UU.)

Le redoutable

de Michel Hazanavicius (Francia)

The Day After

de Hong Sangsoo (Corea del Sur)

Radiance

de Naomi Kawase (Japón)

The Killing of a Sacred Deer

de Yorgos Lanthimos (Grecia-Reino Unido-EE.UU.)

A Gentle Creature

de Sergei Loznitsa (Ucrania-Francia)

Jupiter's Moon

de Kornél Mundruczó (Hungría)

L'amant double

de François Ozon (Francia)

You Were Never Really Here

de Lynne Ramsay (Reino Unido)

Good Time

de Benny Safdie y Josh Safdie (EE.UU.)

Loveless

de Andrey Zvyagintsev (Rusia)

The Square

de Ruben Östlund (Suecia, Reino Unido)