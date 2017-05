El precio de la soja aumentó $ 100 y llegó a los $ 3800 esperados por los vendedores

Subas externas y necesidades de las fábricas procesadoras posibilitaron la mejora; durante la rueda se les puso valor a unas 370.000 toneladas de la oleaginosa

La soja argentina aumentó $ 100. Foto: Archivo

La tónica alcista externa y las recurrentes necesidades de mercadería de las fábricas procesadoras que operan en el Gran Rosario posibilitaron ayer una suba de $ 100 del precio de la soja argentina, que así llegó a los $ 3800 por tonelada reclamados por los vendedores en las ruedas precedentes.

"Tuvimos una jornada dinámica a partir de la oferta de los compradores en $ 3800", contó un operador a LA NACION y añadió que durante la jornada se concretaron nuevas ventas por unas "70.000 toneladas y se les puso precio a otras 200.000 toneladas que habían sido entregadas bajo la modalidad a fijar sobre las distintas terminales del país".

Tras la rueda, el nuevo objetivo de los vendedores subió un escalón, hasta los $ 3900 por tonelada. Quizás por ello -y sólo en casos muy puntuales- algunos compradores ofrecieron un plus de hasta $ 50 por lotes importantes.

La tónica alcista se reflejó en Bahía Blanca y en Necochea, donde los compradores propusieron 3800 y 3700 pesos por tonelada de soja, 100 y 50 pesos más que anteayer, respectivamente.

También en el Mercado a Término de Buenos Aires (Matba) el cierre fue alcista. En efecto, las posiciones mayo y julio de la soja sumaron US$ 3,90 y 2,80, mientras que sus ajustes resultaron de 249,50 y de 251 dólares por tonelada.

En la Bolsa de Chicago los negocios arrancaron con signo positivo, apuntalados por una nueva venta de soja estadounidense 2016/2017 reportada por el USDA a destinos no especificados por 132.000 toneladas. Además, compras técnicas de los fondos de inversión en el último tramo de la jornada acentuaron las ganancias. Al momento de fijar los ajustes de la rueda, las pizarras mostraron alzas de US$4,04 y de 3,58 sobre los contratos julio y agosto, cuyos precios coincidieron en 358,71 dólares por tonelada.

Maíz y trigo

Por tonelada de maíz con entrega inmediata los exportadores ofrecieron $ 2500 para Bahía Blanca y $ 2300 para Necochea, $ 50 por encima de los valores vigentes el lunes. Para el Gran Rosario la demanda también propuso $ 2300, pero en ese caso el valor no implicó cambios.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) informó que los consumos pagaron entre 2180 y 2300 pesos por tonelada de maíz, según calidad, condición, procedencia y forma de pago.

El maíz para las entregas diferidas durante el mes próximo se mantuvo estable, en 145 dólares por tonelada. En el Matba, la posición julio del cereal subió US$ 0,70 y terminó la rueda con un valor de 142,50 dólares por tonelada, en tanto que el contrato septiembre cerró sin variantes, con un ajuste de 144,80 dólares.

Presionado por el buen avance de la siembra, el maíz estadounidense terminó la rueda casi sin variantes en la Bolsa de Chicago, donde el ajuste de la posición julio se mantuvo en 144,78 dólares. El contrato septiembre subió US$ 0,10 y quedó en 147,93 dólares por tonelada.

Acerca del trigo, los exportadores pagaron $ 2550 por tonelada condición cámara para el Gran Rosario y $ 2450 para Bahía Blanca, sin cambios, mientras que para Necochea los interesados ofrecieron $ 2420 por tonelada, $ 20 más que ayer.

La BCBA indicó que los molinos pagaron entre 2330 y 2900 pesos por tonelada de trigo, según calidad, procedencia y forma de pago.

El trigo con entrega entre diciembre y enero se negoció a US$ 160 por tonelada para el Gran Rosario y a US$ 158 para Bahía Blanca, con mejoras de 5 y de 3 dólares. El cereal para Necochea se mantuvo en US$ 155. En el Matba, la posición enero del trigo subió un dólar y cerró con un ajuste de 155 dólares.

El trigo de los Estados Unidos bajó en la Bolsa de Kansas, donde muchos operadores han dejado atrás el temor por las consecuencias de las tormentas de nieve que afectaron los cultivos de invierno durante el último fin de semana de abril. Los contratos julio y septiembre perdieron US$ 1,47 y 1,37, en tanto que sus ajustes fueron de 155,98 y de 162,32 dólares por tonelada.

En Chicago, en cambio, tras las fuertes bajas del lunes (-2,2%) los fondos de inversión hicieron una parcial recompra de contratos de trigo y posibilitaron una ligera mejoras de sus precios. Las posiciones julio y septiembre sumaron US$ 0,37 y 0,09, mientras que sus ajustes resultaron de 155,89 y de 161,03 dólares.