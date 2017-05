Juan Román Riquelme dijo que en Boca "se terminó la época dorada"

El ídolo xeneize dijo que le dolió la derrota del domingo pasado contra River y criticó que "de los once que jugaron, ninguno anduvo bien", aunque cree que si se le gana a Newell's, Boca será campeón

Juan Román Riquelme.

La derrota en el superclásico del domingo pasado contra River impactó en el ánimo de los hinchas de Boca . Y Juan Román Riquelme , que es uno de los máximos ídolos históricos del club y además se considera entre los más fanáticos ("nací bostero y moriré bostero"), dejó en claro sus sensaciones, en declaraciones a Fox Sports. Por un lado, consideró que, si Boca le gana el domingo próximo a Newell's, será el campeón del torneo de primera división ; por el otro, criticó el funcionamiento del equipo, como también se refirió con rigor a las nuevas generaciones de futbolistas, a los que acusó de no querer seguir el deporte que practican.

Aquí, las frases más destacadas de Riquelme:

"En un superclásico, de los 11 que jugaron, no vimos uno que se pueda decir: este jugó bien, es un fenómeno. Para mí, el partido no fue raro, ganó el que mejor jugó, no hay tantas vueltas, hay que aceptarlo cuando te superan y mirar para adelante. Si Boca le gana el domingo a Newell's, gana el campeonato. No es tan complicado. El resto no depende de ellos, Boca sí. Incluso si saca el mismo puntaje que los demás, será campeón".

"Boca tiene lo mismo que los demás. Hace un mes todos decían que tenía un cuadrazo, un equipazo. Cuando el resultado es bueno, todos dicen que es una maravilla. En su momento dije que Boca no era un equipo serio y salieron dos o tres boludos a decir pavadas... y ahora dicen que no es un equipo serio. El otro día, Boca atacó mal y defendió mal. Y no digan ahora que con (Wilmar) Barrios se solucionará todo, los únicos que pueden solucionar todo son Maradona o Messi, y no los tenemos. Pobre Barrios, le estamos cargando la mochila. Puede marcar y correr, pero no lo podemos presionar tanto. A Centurión lo ponían al nivel de Maradona, y hay que dejarlo tranquilo, llega con presión y luego se lesionan, hay mucha presión."

"Creo que Boca necesita tranquilidad, y el técnico debe estar tranquilo, seguro de lo que pretende. No tengo duda de que el domingo el hincha irá a alentar y cantar mucho. Lo único que pido es que, si va media hora y no consiguen un gol, que no haya murmullos. Cuando la gente apoya, el jugador lo siente y tenemos ventaja."

"Guillermo (Barros Schelotto) era el técnico que todos los hinchas queríamos. Ahora, tiene que estar tranquilo. Si el presidente (Daniel Angelici) está seguro, le tiene que extender el contrato."

"En un mes se cumplen diez años de la última Copa Libertadores, y los hinchas de Boca pensamos que fue hace poquito. Siempre pensamos que cuando jugamos la Copa la vamos a ganar, pero va a ser difícil que se repita. Mirá, desde que la ganamos en 2000-2001 nadie mas la ganó dos veces seguidas, eh. Este año no jugamos la Copa; el año que viene sí, pero si llegamos a semifinales y no la ganamos, el hincha siente que está mal. Antes, a cualquier chico que debutaba en Boca, le iba bien. Hoy no. Ya se terminó la época dorada. Es lógico que nos cueste un poco más."

"Nosotros amábamos jugar al fútbol, no jugábamos a la Play, no nos interesaba mostrar que paseábamos al perro, ni bailar después del partido. Ahora, nadie pone nada de fútbol, nadie pone partidos de la Champions (League) o Nacional B... ponen fotos con el peluquero en la concentración. A mí me encanta conocer a todos los jugadores y creía que mirando al fútbol aprendía todos los días, sentía que podía aprender. Ahora veo cosas nuevas que no sé si podría aguantar, menos mal que viví la época anterior. Antes dependía de mí, ahora sufro mucho con cada partido. Me enojo, puteo un poco... porque ya no puedo hacer nada."