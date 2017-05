Cartas de los lectores

Sueños Compartidos

Yo también como ciudadano me siento honrado de que la Justicia avance en aclarar el destino de los fondos del proyecto Sueños Compartidos. La honradez se debe demostrar antes de que la Justicia actúe. Por ahora, mucho blablá, pero la señora Hebe de Bonafini debe explicar dónde está o adónde fue el dinero.

Jorge H. Beni

DNI 4.381.464

Contratos del Estado

En la columna de opinión publicada por su diario el viernes 11 de mayo, titulada "Controlar para evitar la corrupción", el señor Marcelo Bermolén, director del Observatorio de Calidad Institucional de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, entre otras preguntas, efectúa la siguiente: "¿Podía el ministro de Energía Juan José Aranguren realizar contrataciones desde el Estado con la empresa Shell, a la que estuvo vinculado como CEO y siendo poseedor de acciones de su casa matriz?"

Si bien no la responde, es mi deber como funcionario público informarle al autor y recordarle a la opinión pública que no ha habido ninguna contratación particular realizada por mí o con mi autorización desde el Estado nacional con la empresa Shell o alguna de sus empresas vinculadas. En todo momento cumplí con mi deber de abstención de intervenir en temas particularmente relacionados con Shell, como lo indica la ley de ética en el ejercicio de la función pública. En los casos en que hubo contrataciones en las que participó la empresa Shell relacionadas con entidades del sector público, no hubo ninguna participación de mi parte. En el caso de compras de combustible líquido por parte de Camesa (sociedad anónima con participación estatal y privada), adjudicadas a diversas empresas, incluida Shell, éstas habían sido licitadas de manera transparente por YPF bajo procedimientos previamente establecidos, sin intervención ni conocimiento alguno de mi parte, constatado ello por la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Por otro lado, la empresa estatal Enarsa mediante procedimientos públicos y competitivos, sin intervención de mi parte, realizó compras de Gas Natural Licuado a diversas empresas incluida la trader peteneciente al grupo Shell. En este último caso, previo a la adjudicación, al ser informado de la evaluación de la oferta de Shell como la más económica y conveniente para el erario, ordené por escrito suspender el proceso de adjudicación para darle intervención previa al ministro de Producción (subrogante por mi excusación en temas particularmente vinculados a Shell), así como a la Oficina Anticorrupción y a la Sigen para que verifiquen el proceso. Mi excusación para intervenir formalizada oportunamente se concretó a través del decreto presidencial 1006/2016 para evitar cualquier conflicto de intereses y, frente a una recomendación de la Oficina Anticorrupción, me desprendí el 13/09/16 por ante escribano público de mis acciones en Shell, fruto del trabajo lícito de años, pese a que ese mismo organismo reconoció que no existía una obligación legal de hacerlo.

En consecuencia, preguntarse si el ministro Aranguren podía realizar contrataciones con Shell desde el Estado, bajo un título que habla de corrupción, no hace más que confundir, alimentando de esta forma -seguramente de manera involuntaria- a los que buscan obtener un rédito político a partir de esa confusión.

En temas tan relevantes como el que motivó la nota de opinión, sería deseable que el Observatorio de Calidad Institucional que dirige el autor de la columna no asuma información como cierta sin chequearla previamente.

Ing. Juan J. Aranguren

Ministro de Energía y Minería de la Nación

Cuenca del Río Salado

Con respecto a la cuenca del río Salado, les propongo a los gobernantes de turno que contraten a algún experto, por ejemplo holandés o japonés, para encontrarle la solución a este flagelo que está destruyendo el sur de Córdoba, el norte de La Pampa, el sur de Santa Fe y el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Una idea es hacer un canal por el cual se sacaría la producción agropecuaria vía fluvial. El asesoramiento y la obra podrían pagarse con la venta de los campos de la sociedad Báez-Kirchner.

Arturo Diego Nottebohm

DNI 18.446.198

Relato en peligro

Pongamos blanco sobre negro: la razón que la ex presidenta Cristina Kirchner no concurrió a la Universidad de Oxford era la imposibilidad de poder afrontar las preguntas libremente realizadas. Ahí sí se acabó el relato.

Osvaldo R. Massa

DNI 4.431.279

Grooming

El grooming es una manera más de vulnerar a nuestros niños. Se trata de un delito cibernético en el que un adulto intenta ganarse la confianza de un menor de edad para recibir imágenes eróticas o conseguir un encuentro sexual. Si bien no es un nuevo delito, estos "monstruos en red" que se esconden tras perfiles falsos, encuentran siempre la manera para perpetuar y manipular a niños a través de las redes, son expertos en línea, se muestran amistosos ante ellos, teniendo lazos de amistad hasta lograr un encuentro que podría terminar en el peor escenario. Debemos estar atentos, los niños son inocentes, y estas bestias, expertos en la manipulación. En los últimos días se han registrado varios casos, que por suerte no llegaron a concretarse, pero sí es una alerta. Y debemos estar atentos y buscar todas las alternativas para proteger a nuestros hijos. El grooming es una manera más de violentar a los niños, de irrumpir en su intimidad y destruir su infancia.

¿Sabemos con quiénes hablan nuestros hijos y a qué sitios acceden? Debemos denunciar. Es importante tomar conciencia.

Micaela A. Farías

DNI 36.188.878

Sin teléfono

Hace una semana dejó de funcionar el teléfono fijo de mi casa, en Olivos, de la compañía Telecom, y eso me trae muchos inconvenientes. El lunes pasado, por ejemplo, fui a un sanatorio, con turno, y allí me dijeron que me habían llamado para reprogramar el día y la hora. Sin teléfono, hice un viaje inútil, perdí varias horas entre ida y regreso, más el gasto de transporte. Mi línea, 4790-6995, sufre percances de este tipo cada seis meses.

Hugo F. Alfieri

DNI 5.313.403

