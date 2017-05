Esteche dejó Quebracho y dijo que no será candidato

El líder de la agrupación alegó diferencias de pensamiento y de políticas con sus compañeros

Fernando Esteche , el histórico líder y fundador de la agrupación Quebracho, dejó su propia organización. La decisión fue transmitida ayer a la prensa a través de una carta. Los motivos exactos no quedaron claros en la misiva, aunque pueden entreverse ciertas diferencias entre sus pensamientos y acciones y las del resto de la agrupación.

"Mi permanencia tanto en las filas como en la dirección de esta organización (...) están imposibilitando el desarrollo de políticas y de compañeros que tienen mucho que aportar", se lee en uno de los primeros párrafos de la misiva. "Hoy no estoy expresando lo que piensan mis compañeros, y las políticas que planteo tampoco lo expresan", agrega.

Más allá de estas enigmáticas declaraciones, en el resto del texto, el ahora ex Quebracho aclara que se va con una buena relación con sus compañeros y que la organización queda "en manos de los mejores".

LA NACION consultó a Esteche acerca de los motivos puntuales de su retirada, pero el dirigente prefirió no responder, al aludir a que todo "estaba dicho en la carta".

Fernando Esteche se fue de Quebracho. Foto: Archivo

Sin embargo, mediante un audio al que este medio tuvo acceso, Esteche expresó: "No voy tras ninguna candidatura. Creo que sería un gran aporte al pueblo argentino que Cristina Fernández de Kirchner encabece una. Y que nutra las listas con referentes territoriales, sindicales, sociales, que barran con la vieja política oportunista".

"Esto no tiene que ver con mi destino individual, sino con la imposibilidad de que con mi presencia los propios compañeros desarrollen la política que tienen que desarrollar", cierra el audio.

Ahora, la única participación política directa de Esteche recae en el partido Patria Para Todos (PPT), que fundó en conjunto con el ex vicepresidente Amado Boudou y el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto. Caben las especulaciones de que su participación en este espacio kirchnerista no fuera del todo bien recibida entre los militantes de Quebracho, alineados con la izquierda más combativa.

"Hay formidables fuerzas en estos compañeros, agazapadas, preparadas, hay pasión, rabia, compromiso revolucionario; en todo caso mi presencia estaba obturando o conteniendo todo esto", recalca Esteche en los párrafos finales de su nota.

La organización Quebracho fue fundada en 1996 y siempre se nutrió de militantes de la izquierda combativa. En las manifestaciones, su símbolo más distintivo es llevar la cara cubierta con capuchas y pañuelos. No queda en claro quién tomará el lugar de Esteche a partir de ahora, ya que no hay líderes identificables con la organización.