Postales desde oriente

Además de las visitas protocolares, los intercambios, las reuniones y actividades fuera de agenda marcan el ritmo en China

Macri y Tevez

El presidente Mauricio Macri, en su gira por Asia en busca de inversiones. Foto: DyN

Un almuerzo en el ojo de los hinchas El jueves, en Shanghai, el presidente Mauricio Macri almorzará con Carlos Tevez, la estrella del Shanghai Shenhua, con quien mantiene una estrecha relación y que firmó un multimillonario contrato con el club chino. ¿Hablarán de la vuelta de Tevez a Boca?, le preguntó la nacion al secretario de Deporte, Carlos Mac Allister. "Eso sólo lo sabe Mauricio [Macri]", se excusó anteayer sonriendo el funcionario. Lo cierto es que visitar a Tevez fue uno de los secretos mejor guardados de la gira presidencial por Asia y, hasta último momento, no estaba confirmado el encuentro. La última vez que el Presidente y "El Apache" se reunieron fue para la boda del futbolista, en Punta del Este.

El PC chino y Pro ajustan sus lazos y fortalecen el vínculo

El secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo; el diputado nacional Eduardo Amadeo, y el legislador porteño Francisco Quintana se reunieron ayer con Du Qinglin, integrante del Secretariado del Comité Central del CPC y vicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. "Hablamos del intercambio entre nuestros partidos, del fortalecimiento de la relación, de la colaboración de cara a la organización del G-20", dijo Quintana. Qinglin será quien encabece, en junio, la delegación del PC que viajará. El año pasado, representantes del Partido Comunista chino ya habían dado una conferencia en una de las sedes de Pro, en Buenos Aires.

La alegría de Weretilneck por la central nuclear

Más empleo, comercio y mayor industria. Así definió el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, lo que representará para su provincia la construcción de una de las nuevas centrales nucleares. Con una inversión de US$ 8000 millones, aún no se definió dónde se localizará la central. El acuerdo, que firmarán hoy los presidentes Mauricio Macri y Xi Jinping, estará dirigido al financiamiento para construir dos nuevas platas por US$ 12.500 millones. "Tendrá un impacto importante", dijo a LA NACION el mandatario provincial. Según su estimación, el plan generará 4000 empleos durante los cinco años que demande la obra y, una vez finalizada, habrá 800 trabajadores de forma permanente.