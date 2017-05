¿Quién es el empresario favorito de Mauricio Macri?

Marcelo Mindlin es uno de los 140 empresarios que acompañan a la delegación argentina en Beijing

cerrar

Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía, es uno de los 140 empresarios que acompañan a la delegación argentina en Beijing. Para muchos, se convirtió en el empresario favorito de Mauricio Macri y su gobierno. Su empresa controla toda la cadena del gas y energía del país, desde la producción hasta la distribución.

La periodista Maia Jastreblansky, que estuvo presente en el panel liderado por Diego Sehinkman en Terapia de Noticias, afirmó que el gobierno está enamorado de Mindlin y agregó: "Es uno de los pocos empresarios que les dice a sus pares: 'Muchachos, nosotros tenemos que invertir en el país, tenemos que dar el ejemplo'. Y esto cae muy bien".

El panel increpó a la periodista sobre si se trataba del nuevo Lázaro Báez, luego de que contrastara datos del empresario, quien casi triplicó lo que obtuvo en el primer trimestre de 2017 en comparación con el año anterior. Jastreblansky respondió: "No, no es Lázaro Báez, es un gran gran empresario que tiene una larga historia. Empezó con la construcción y siguió con la energía pero no nació con este gobierno ni mucho menos".

cerrar

A Mindlin se lo vincula al gobierno porque compró IECSA, la empresa de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, en un contexto complejo, donde la empresa es socia de Odebrecht en la obra del soterramiento del tren Sarmiento. La periodista explicó: "Reconocen en Pampa Energía que Mindlin suele ser audaz con sus inversiones, no tiene miedo de lo que se pueda generar con IECSA en un futuro". Según informó Jastreblansky el empresario también compró Petrobras. En seis meses Mindlin logró que sus acciones subieran de 10 a 18. "Hizo un muy buen negocio, pero de nuevo, arriesgado", concluyó la periodista.