Martín Redrado: "Me gustaría que después de octubre el Gobierno fortalezca el consumo, la inversión y el sector externo"

[Video] El economista dudó de que se pueda cumplir la meta inflacionaria del Gobierno y sostuvo que hoy a la Argentina "le sobran dólares"

El ex titular del Banco Central Martín Redrado estuvo en Mesa chica y analizó la economía argentina, el rol del Banco Central, las metas de inflación del Gobierno y el valor del dólar.

Consultado sobre el valor de la moneda estadounidense, Redrado señaló: "La estructura económica como está dada, lleva a que la gente vea barato el dólar, por lo tanto los acumula. Hoy a la Argentina le sobran dólares, no hay amenaza de que haya un movimiento cambiario.

Además, el economista se refirió al rol del Estado en el indicador inflacionario: "Hay que poner metas de inflación desde el Gobierno, no sólo del Banco Central. El actual equipo del Banco Central es excelente desde su solvencia técnica. Pero pensar que con la tasa de interés se va a controlar la expectativa inflacionaria, es ver sólo una parte de la película", remarcó.

"Muy probablemente no se cumpla la meta del 17%, lo mejor es que se junten el ministro de Hacienda, el del BCRA, el de Producción y todos juntos fijen una meta", explicó el ex titular del Central.

"Si todas las variables están en el 20%, ¿por qué la inflación va a estar en el 17%? Llevemos una ley al Congreso en donde se institucionalicen las metas de inflación", indicó Redrado y agregó su pronóstico: "Creo que va a estar en un 22%".

El ex funcionario resaltó la ausencia de un trabajo sostenido para insertar la economía nacional en el mundo: "Me gustaría que después de octubre el Gobierno fortalezca el consumo, la inversión y el sector externo. Veo un Presidente muy activo, pero no veo equipos que estén negociando beneficios para que la producción nacional se vuelque la mundo", subrayó.