China quiere más maní: 22 empresas de ese país visitaron la zona productora de Córdoba

En la actualidad, ese país es el tercer destino de las exportaciones del producto. Veinte empresas recorrieron las plantas en la provincia

La delegación de empresarios chinos que visitó la zona productora de maní en Córdoba. Foto: ProCórdoba

CORDOBA.- Una comitiva de 22 empresas chinas recorrió la zona manicera de esta provincia -la más importante del país- y, según productores y funcionarios de ProCórdoba (agencia local promotora de exportaciones), los resultados fueron "auspiciosos" y se abren oportunidades. China hoy es el tercer destino del maní cordobés. La Unión Europea y Rusia son los principales clientes.

En la provincia se destinan entre 360.000 y 400.000 hectáreas al cultivo; el 95% de las exportaciones son de valor agregado. Representantes de empresas como China Chamber of Commerce of Foodstuffs and Native Produce, Rizhao Yatai Foodstuffs; Qingdao Tiaxiang Foods Group; Qingdao Hwa-Nuts Foodstuff ; Rongcheng Shanyue Food; Puyang Xunda Grain & Oil recorrieron las principales plantas e industrias maniseras de Córdoba.

Se reunieron con autoridades de Georgalos, Olega, JLA Argentina, Manisel, AGD, Gastaldi Hermanos, Lorenzatti, Cotagro y Grupo Cavigliaso. Para los cordobeses, la nueva apuesta es China, primer productor mundial que exporta cuando posee stock disponible, pero que si no lo tiene -al igual que Estados Unidos- es importador.

La mayor producción de maní está en Córdoba.

El año pasado, China compró 40.000 toneladas maní cordobés por unos 90 millones de dólares. Ese mercado abre una oportunidad importante por su alta demanda de aceite y pasta. En ese marco, es una chance concreta para aumentar la colocación de maní industrial.

Luis Gilli, gerente de promoción comercial de ProCórdoba, explicó a LA NACION que los argentinos tienen posibilidades de crecer por su mejor calidad comparativa con los Estados Unidos. "La idea es posicionarse y avanzar sobre Estados Unidos. Todo indica que el consumo chino continuará aumentando y no lo podrán cubrir con su propia producción, aun cuando crezca", dijo.

El viaje, organizado por ProCórdoba, no sólo era de contactos de negocios, sino que se interesaron en conocer los procesos de calidad y sanitarios y las instalaciones de las plantas. "Por su cultura, es de mucho interés ese aspecto", agregó.

El proceso de profundización de contactos se inició hace dos años junto a la Cámara del Maní. La producción en la provincia -equivalente al 98% del total nacional- está organizada en un cluster integrado.

Qin Ming Gong, manager de las empresas Qingdao Crafts y Qingao Beichuan, señaló que esta fue la primera vez que llegan a la Argentina y que el objetivo es conseguir maní blancheado. "Considero que existen muchas oportunidades comerciales, de cooperación y para aprender de sus procesos", indicó.

Ming Gong representa a una empresa que se dedica al comercio y a otra que trabaja en la producción, procesamiento, blancheado y tostado. Las plantas están en el parque industrial Lancun Qingdao y exportan a Europa, al sudeste asiático y Medio Oriente; produce 25.000 toneladas anuales.

El presidente de la Cámara del Maní, Juan Carlos Novaira, puntualizó que el potencial del mercado chino es "enorme. Hay que seguir invirtiendo en tecnología y maquinaria que permita mejorar los procesos; el mundo demanda calidad de maní y sabemos hacerlo".