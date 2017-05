D'Elía y Mariotto, furiosos con los intendentes por el faltazo al acto del PJ bonaerense

Arremetieron contra los jefes comunales que decidieron no concurrir a la reunión por la unidad; "Ponen excusas y vuelven a coquetear con Randazzo", se quejan

Boudou y D'Elía generan una crisis en el armado del PJ bonaerense. Foto: Twitter

La interna del peronismo bonaerense quedó en llamas. Lo que iba a ser un encuentro por la unidad terminó agrietando la interna. La decisión de un grupo de intendentes de no concurrir al acto encabezado ayer por Máximo Kirchner desató una crisis en el espacio. Los jefes comunales que pegaron el faltazo, entre ellos Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo) y Fernando Gray (Esteban Echeverría), a la reunión que se realizó anoche en el teatro Caras y Caretas se molestaron con la decisión de los organizadores de convocar -sin consultarlos- a Amado Boudou , Luis D'Elía y Gabriel Mariotto , entre otros.

D'Elía y Mariotto arremetieron hoy contra la docena de intendentes que pegaron el faltazo. El ex vicegobernador bonaerense cree que el argumento de que no asistieron porque había una constelación de figuras K fue una excusa. Planteó que los jefes comunales solo apuestan por la unidad si Cristina Kirchner se presenta como candidata. Si la ex mandataria decidiera no competir, preferirían jugar, sostuvo Mariotto, con Florencio Randazzo .

"A mi juicio las diferencias tienen que ver con posicionamientos filosóficos de profundidad por aquellos que entendemos que Cristina conduce y lidera el espacio. Al ver que Cristina no iba a concurrir, algunos dirigentes prepararon la salida para jugar por la libre", apuntó Mariotto en diálogo con Radio El Mundo.

A este le dieron la orden en la Embajada de EE.UU de atacarnos a los compañeros luchadores antioligarquicos y antiimperialistas https://t.co/tYVOOqYq1P&- Luis D'Elia (@Luis_Delia) 17 de mayo de 2017

"Hay algunos intendentes que tienen posiciones ambiguas en sus distritos. Se miden con [Sergio] Massa, [Mauricio] Macri y Cristina. Si fueran con Cristina, tiene una alta valoración, pero si fueron con Massa o Macri, no. Entonces juran fidelidad a la ex presidenta", agregó.

El diputado del Parlasur por el Frente para la Victoria dijo que Boudou, D'Elía y él fueron al acto como "militantes rasos y llanos". "Acá no había foto con D'Elía o Boudou. No fuimos a protagonizar ni fuimos invitados al escenario", aseveró. Y cargó sus tintas contra los integrantes del Grupo Esmeralda: "Los muchachos que coquetearon con el sector de Randazzo, vuelven a coquetear y ponen excusas", señaló.

"Venimos diciendo que no confiamos en ellos porque se midieron con Massa y coquetearon con el Gobierno. No nos representan. En esos distritos vamos a armar listas K", apuntó.

El ex vicegobernador pidió que el peronismo evite las PASO en la provincia de Buenos Aires. "Para que no haya primarias en la provincia Cristina tiene que ser la candidata, con esos intendentes adentro", explicó.

Por su parte, D'Elía apuntó contra Insaurralde, quien lideró la fuga de los jefes municipales. "A este [por el intedente de Lomas de Zamora] le dieron la orden en la Embajada de EE.UU. de atacarnos a los compañeros luchadores antioligárquicos y antiimperialistas", lanzó en su cuenta de Twitter.

"Vayánse con Randazzo. Vamos a la cancha a combatir y vamos a ver cuáles son los resultados", desafió en su programa radial.

"Un límite"

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk (FPV), afirmó hoy que "hay situaciones que generan límites" al justificar el faltazo de un grupo importante de jefes comunales peronistas al acto de ayer del Partido Justicialista (PJ) y explicó que "algunas personas no tienen que ser parte de la renovación del peronismo", en referencia a Boudou, D'Elía y Mariotto.

"Después de la derrota (electoral) hubo una dispersión, una pérdida de conducción y después un proceso de cohesión entre diferentes grupos de intendentes, diputados, legisladores", repasó Sujarchuk en declaraciones a AM 950 y agregó que "cuando esa cohesión suma actores que restan mucho más de lo que suman, entonces ahí dijimos alto".