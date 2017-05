Confirman los procesamientos de De Vido y Jaime en una causa por las concesiones ferroviarias

Lo dispuso la Sala I de la Cámara Federal porteña; el juez Ramos los acusó de beneficiar intereses de las empresas y desoír reclamos para rediscutir los convenios de concesión

Julio De Vido recibió un revés judicial. Foto: Archivo / Silvana Colombo / LA NACION

La Cámara Federal porteña confirmó hoy los procesamientos del ex ministro de Planificación Julio De Vido y del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime , en una causa por omisión de control sobre las concesiones ferroviarias.

La Sala I, con las firmas de los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, ratificó el fallo que el juez federal Sebastián Ramos había dictado, el 16 de junio pasado, en la primera instancia, luego apelado por las defensas de ambos ex funcionarios, se informó hoy en los tribunales.

Sin embargo, el tribunal validó la tipificación por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" pero no hizo lugar al procesamiento por "negociaciones incompatibles con la función pública", y mandó al juez a recalcular los embargos impuestos, de 500 millones de pesos.

"El caudal probatorio (...) es escaso para sustentar la hipótesis expresada por el juez en lo referente a la configuración del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública", consignaron los camaristas Ballestero y Bruglia.

En junio pasado, el juez Ramos los procesó por los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública, además de embargarles sus bienes hasta la suma de 500 millones de pesos a cada uno.

El magistrado los acusó de beneficiar intereses de las empresas y desoír reclamos para rediscutir los convenios de concesión.

De Vido también está procesado por la tragedia de Once y fue indagado por la compra de vagones ferroviarios usados a España y Portugal. La Justicia también lo investiga por enriquecimiento ilícito.

Jaime, en tanto, está más complicado que el ex titular de la cartera de Planificación. El ex secretario de Transporte está preso desde el 2 de abril por la adquisición de trenes a España y Portugal y lo condenaron por tratar de ocultar pruebas en un allanamiento. También fue condenado por recibir dádivas de empresarios a los que debía controlar, y tiene una condena aún no firme por la tragedia de Once.

Agencias DyN y Télam