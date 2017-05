Crece el enfrentamiento entre la Nación y La Pampa por el pago de Ganancias

El Gobierno prepara un escrito ante la Corte Suprema para impugnar el decreto que eximió a los empleados de esa provincia de pagar ganancias; la provincia defendió la legitimidad de la medida y aseguró que no recibe fondos por cuestiones "ideológicas"

Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda. Foto: Archivo

El Gobierno mantiene su enojo hacia el gobierno de La Pampa por el decreto que eximió a sus empleados públicos de pagar parte del impuesto a las ganancias, pero todavía no se presentó ante la Corte Suprema para impugnarlo.

Fuentes oficiales aseguraron a LA NACION que la cartera que conduce el ministro Nicolás Dujovne "está preparando" la presentación de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal del mencionado decreto del gobernador Carlos Verna.

Sin embargo, no precisaron la fecha ni el contenido del escrito, que se vio demorado con la salida del secretario Legal y Administrativo de la cartera, Bernardo Saravia Frías, quien pasó a ser el Procurador de la Nación.

Hace un mes, el Gobierno reaccionó ante un decreto de Verna del 13 de enero que exime del impuesto a las ganancias ciertos conceptos remuneratorios que integran el salario de la administración pública provincial. Entre otros, dedicación especial, responsabilidad funcional, antigüedad y reintegro de gastos proporcionales a los primeros conceptos, que en su conjunto representaría una proporción significativa de la remuneración total, beneficiando especialmente a los funcionarios de más alto rango.

Para Hacienda, los "argumentos son varios y confusos; cita desde una acordada de la Corte Suprema del año 1996 hasta, paradójicamente, una ley nacional que derogó todo este tipo de exenciones o tratamientos especiales". Para el ministerio nacional, "es inconstitucional por donde se lo mire".

Qué dice el gobierno de La Pampa

En diálogo con LA NACION, el ministro de Hacienda pampeano, Ernesto Franco, dijo que "el ministro Dujovne habló sin conocer el tema" y defendió la legitimidad de la medida que adoptaron. Además, se quejó porque "el gobierno nacional no le está girando fondos a la provincia para planes de vivienda por los desacuerdos ideológicos que tenemos con Macri".

"Nosotros sacamos un decreto en base a la normativa del poder judicial de la nación y la misma decisión adoptaron el poder judicial y la legislatura de la provincia. Beneficia a todos los empleados y sobre todo a los docentes, que desde ahora pagan menos ganancias. Abarca al personal activo pero no a los jubilados", explicó Franco.

Franco advirtió que no hay una buena relación: "Nuestra provincia es una de las castigadas por no estar de acuerdo con Macri: no se firmó ningún plan de vivienda desde que él asumió como presidente".

Además, aclaró que, por la baja en la recaudación nacional, "la provincia está con lo justo en términos fiscales; solo nos salvó que la recaudación provincial subió bastante más, pero no tenemos la posibilidad de contrarrestar la baja del nivel de actividad porque no tenemos fondos federales".

Ante este panorama, afirmó que preparan un fideicomiso en pesos "para prestarle a los empresarios chicos".

Fuentes del Ministerio del Interior desmintieron a Franco y afirmaron que en La Pampa hay "un total de 45 obras en ejecución, con una inversión mayor a 1.000 millones de pesos", entre un proyecto hídrico, 1400 viviedas y tres proyectos de hábitat, con fondos del gobierno nacional.