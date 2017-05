Aclaración de Exolgán

Mediante un comunicado oficial, Exolgan desmintió las declaraciones de Luis Pagani, CEO de Arcor, durante el encuentro de la Asociación Empresaria Argentina, respecto de que para exportar un contenedor de 40 pies en el país, una empresa debe pagar a la terminal portuaria US$ 900. "El costo real que percibe Exolgan SA por cada contenedor exportado de 40 pies es de US$ 285, valor que se ha mantenido inalterable desde 2009", dice la compañía. Por ende, los dichos de Pagani y de la nota publicada en la última edición del suplemento "no se condicen en parte con la realidad", agrega la nota.

Contrabando vs. PBI

América latina pierde cada año entre el 0,9% y el 2% del PBI a causa del contrabando, que además afecta políticas como la de salud pública y la recaudación fiscal de los países en la región, según las conclusiones del II Encuentro contra el Contrabando en la región que se hizo en Santiago, Chile. El tabaco es uno de los delitos más sensibles, con más de 2 billones de paquetes ilegales y US$ 3,8 billones de pérdidas, según cifras de KPMG.

Lanzamiento

Ediciones Iara y Guía Práctica, anuncian el lanzamiento del nuevo título de su fondo editorial, Procedimientos Aduanero y Penal Cambiario, de Alfredo Abarca y Ana Sumcheski. La obra contiene un exhaustivo análisis de las normativas procesales aplicadas por la Aduana y por el Banco Central, con referencia directa a la jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Nación, la justicia federal y la Corte Suprema. Se desarrollan los procedimientos aduaneros, como los de impugnación, repetición, para las infracciones, los delitos y el de ejecución, así como los del sistema recursivo en el Tribunal Fiscal de la Nación y la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.