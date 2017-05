El baile de las sillas: empieza a girar una rueda de cambios con entrenadores argentinos

Confirmado lo de Sampaoli a la selección, Berizzo es candidato para Sevilla; Pellegrino puede llegar a Celta y Almeyda a Alavés

Sampaoli, Almeyda, Berizzo y Pellegrino, protagonistas.

Ante el inminente fin de temporada, la pelota se empieza a frenar mientras suben las revoluciones con los posibles cambios en la dirección técnica de varios equipos. Todo está por definirse, si bien hay indicios y tendencias sobre las novedades que podrían producirse con una serie de movimientos que involucran a entrenadores argentinos en un eje geográfico que pasa por la Argentina, España y México.

Cada uno de los cuatro apellidos viene a representar una ficha, que al moverse hacia otro casillero su lugar es ocupado por otra ficha. Casi una rotación, cuya factibilidad de concreción empezará a conocerse a partir de la próxima semana, a medida que vaya cayendo el telón de la actividad oficial de cada club.

La secuencia, de hacerse realidad, sería la siguiente: Jorge Sampaoli , de Sevilla al seleccionado argentino (confirmado); Eduardo Berizzo , de Celta a Sevilla; Mauricio Pellegrino , de Alavés a Celta; Matías Almeyda , de Chivas de Guadalajara a Alavés. Los cuatro son profesionales a los que se les presenta la oportunidad de progresar en su oficio a partir de sus buenas gestiones recientes. Un reconocimiento al trabajo hecho, un progreso en carreras a las que les queda mucho por delante.

El juego se abrió a partir de la contratación de Sampaoli para reemplazar a Edgardo Bauza , en negociaciones marcadas por la desprolijidad y la falta de transparencia. Finalmente habrá rescisión de contrato pago mediante de 1.500.000 euros para que a Sampaoli se le cumpla el sueño de dirigir a Lionel Messi.

Sevilla, tras Sampaoli

Si bien con Sampaoli no obtuvo ninguno de los cuatro títulos que disputó, en Sevilla estaban conformes con el argentino. No tenían motivos para que no completara el año de contrato que le restaba, hasta que apareció el seleccionado argentino.

La búsqueda de un sucesor en Nervión se orienta hacia Berizzo, que suma tres años en Celta. Lo ven como un buen continuador de la línea futbolística de Sampaoli. Ambos comparten una idea sobre los planteos ambiciosos y un juego dinámico, de rápida circulación de la pelota. La diferencia está en la preferencia de Berizzo por establecer el uno contra uno para la recuperación de la pelota.

En los últimos días ya hubo contactos entre la dirigencia de Sevilla y el entorno del ex ayudante de Bielsa, que ya está al tanto de que es la primera opción para el cargo. La pelota está del lado de Berizzo, que pidió tiempo para resolver su situación con Celta, con el que termina contrato.

El Toto le dio la prioridad a la entidad gallega, donde es muy apreciado y hace una semana vivió una instancia competitiva histórica para el club con la semifinal de Liga de Europa ante Manchester United. Quiere saber si le proponen un proyecto superador (Celta quedó al margen de las copas europeas para 2017/18), algo que le garantiza Sevilla con un plantel más calificado y la participación en la pre Champions. La semana próxima habrá noticias.

Celta se fija en Pellegrino

Si Celta no retiene a Berizzo, en su agenda está subrayado el nombre de Pellegrino, que acaba contrato con Alavés, en el que está cerrando una temporada magnífica, con un 9º puesto en la Liga (el equipo venía de ascender y el objetivo principal era mantener la categoría) y la final por la Copa del Rey que disputará frente a Barcelona el sábado 27 de mayo.

A fines de febrero, el ex zaguero surgido en Vélez había dicho que su continuidad en Alavés "era cuestión de 10 minutos", que le gustaría renovar el vínculo. Su cotización aumentó mucho en los últimos dos meses y hay más de un interesado en tocarle la puerta. Celta es el principal.

"Mauricio hizo un gran trabajo y cuando concluya la temporada nos sentaremos para ver si continúa", explicó Josean Querejeta, uno de los dirigentes que toma decisiones en la entidad de Vitoria. Ante los rumores, Pellegrino puso la pelota bajo la suela: "Queremos el bien del club, el bien común, no una noticia. Pido paciencia hasta el final de la temporada".

Alavés contacta a Almeyda

En prevención de que Pellegrino haga las valijas para ir a Galicia, Alavés ya estableció contactos por Matías Almeyda, que lleva 20 meses en el fútbol mexicano. Las conversaciones las había iniciado Jorge Cyterszpiler, el representante que se suicidó el domingo 7 de mayo. Las gestiones, frenadas en los últimos días, ahora están en manos de Santiago Hirsig.

El Pelado estaba dispuesto a dejar Chivas el último fin de semana si quedaba eliminado por Atlas en la Liguilla del torneo de México. Avanzó las semifinales y hoy enfrentará a Toluca. Le quedan cuatro años de contrato, pero hay cláusulas de rescisión. Almeyda ya rechazó una propuesta de Las Palmas por insuficiente en lo económico y de dos clubes de segunda de España. Lo de Alavés lo motiva y espera que le suene el teléfono.

Los posibles cambios. Foto: LA NACION

Valverde y Barcelona

El reemplazante para Luis Enrique llega de Bilbao

Hace tiempo, Luis Enrique anunció que no renovaría contrato con Barcelona tras un ciclo de tres años. En un primer momento sonó Jorge Sampaoli como una posibilidad, luego descartada desde el club catalán, que con sigilo mantuvo conversaciones que desembocarán en la contratación de Ernesto Valverde, según informó ayer RAC1. El director técnico dirigió en esta temporada a Athletic Bilbao.

Simeone estará en el nuevo estadio del Atlético

Pretendido por importantes clubes de Europa, Diego Simeone confirmó que seguirá una temporada más en el Atlético de Madrid, que inaugurará el estadio Wanda-Metropolitano.