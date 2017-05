Diego Ortiz Mugica: "La belleza no es de algo ni de alguien, sino de quien la mira"

Desde mañana, en el CCK se exhibirá la muestra Agua-Fotografías en blanco y negro y grises

Blanco y negro y grises. Gotas de lluvia que reflejan una luz en medio de la oscuridad. La retrospectiva de Diego Ortiz Mugica abierta desde mañana y hasta el 30 de junio en el Centro Cultural Kirchner reúne paisajes y retratos de lugares y personajes conocidos y desconocidos y hace foco en una forma de mirar, la del artista.

Foto: Diego Ortiz mugica

-¿Cuántas imágenes integran la muestra? ¿Ya habían sido expuestas todas?

Son 54 fotografías; casualmente es una por cada año de vida (tengo 54). Unas diez son obras vírgenes; el resto son de los últimos treinta y cinco años. La última la tomé el lunes: es la de Elena Roger cantando bajo la lluvia.

-¿Cantando bajo la lluvia?

Sí, instalé en mi estudio un mecanismo para recrear la lluvia. Así hice seis retratos bajo la lluvia. Además de Elena les tomé retratos a David Lebón, al futbolista de Racing Lisandro López y a algunos niños.

-¿Ésa podría ser la originalidad de esta exposición?

Puede ser. La originalidad de esta muestra a mi entender es que se trata de una retrospectiva temática en la que el hilo conductor es el agua. En todas las fotografías el agua está presente. Hay paisajes de lluvia, ríos, lagos, glaciares y hielos, además de los seis retratos bajo la lluvia.

-¿Por qué el agua?

-La verdad es que el director del CCK me preguntó si tenía fotos referidas al agua porque es la temática elegida por ellos para este año. Y para mí no pudo haber sido mejor, porque tengo un gran vínculo con el agua y me siento muy cómodo en ella. Soy un eterno pescador e hice un libro de pesca con mosca, y tengo paisajes de todo tipo, como las Cataratas, el Delta, lagos, glaciares, ríos. Si me hubiese pedido del fuego o de otra cosa no habría sido igual.

-¿Qué te provoca ver juntas imágenes que tomaste en diferentes momentos y situaciones?

Me doy cuenta de que llevo muchos años de trabajo. Hoy nos cuesta hacer un proyecto a dos años. ¡Y acá hay obras de hace 35 años!

-Alguna vez dijiste que tu principal característica es que mirás desde el corazón. ¿Cómo es esa mirada?

-Es que uno fotografía como vive. Y las cosas dependen de cómo las mirás. La belleza no es de alguien ni de algo, sino de quien la mira. Para aprender a observar hay que hacer otro tipo de trabajos. Yo hice Tai Chi Chuan durante muchos años y eso ayuda a sentirte parte de la naturaleza. Cuando entro a un bosque después de un rato soy parte de él. Respiro, huelo, camino y empiezo a mirar no sólo con la cabeza, sino con el ser, con la parte más sensorial de uno. Y ahí suceden cosas increíbles. Quizá no te das cuenta hasta que revelás las placas. Uno puede preparar la foto que quiere tomar, pero después van surgiendo cosas en la realidad y sale una foto diferente y generalmente mejor de lo que te imaginabas. Finalmente pasa eso.