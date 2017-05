Cartas de los lectores

Algo huele mal

Quienes asolaron a la Nación utilizando métodos de violencia (bombas, secuestros, copamientos, ataques armados) solventados y apoyados por Estados extranjeros, con el propósito de instaurar un régimen comunista, se pasean orondos por sus despachos oficiales y pontifican por televisión, radio y diarios, como si fueran carmelitas descalzas, pero con sus bolsillos llenos de "indemnizaciones", negadas a sus víctimas. Quienes defendieron a la mayoría de los argentinos están encarcelados, por la venganza de los derrotados terroristas, apoyados por jueces corruptos y complacientes, sin derecho a juicios justos, en violación de todas las normas del derecho occidental, con la complacencia de quienes prefieren olvidar lo que originó el estado de guerra que hubo en los años 70. Quienes, desde la magistratura, aplican la ley, que es lo único que garantiza la armonía social, son denostados como si fueran bandidos. Quienes prometieron revisar ese estado de cosas, contrario a la verdad, generador de odios y de venganzas, no han cumplido con las expectativas declamadas.

Como escribió Shakespeare: "Algo está podrido en Dinamarca"

Guillermo Lascano Quintana

Pancarta

De chico, cuando veía a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo marchar, llevaban consigo carteles que reclamaban por los desaparecidos. En esta última marcha del "dos por uno" llevaban una pancarta que decía "ni olvido, ni perdón, ni reconciliación". Es interesante ver cómo esos organismos, que tuvieron sus orígenes en el reclamo de los derechos hu-manos, se convirtieron con el paso del tiempo en organizaciones de carácter político. En el caso de las Madres, dejaron explícitamente de ser un organismo de DDHH, como afirmó Hebe de Bonafini el 24 de marzo pasado, que rechaza toda aplicación de ley benigna a los presos militares, sea "dos por uno", prisión domiciliaria, o hasta la aberración de permitir la aplicación de leyes de forma retroactiva, juzgando así a militares por hechos que en los 70 no estaban tipificados. Todo esto por el simple hecho de ser militares y negando derechos que todo ciudadano debería tener. Negarlos es caer en los mismos excesos que según ellas cometían los condenados. Y se están personificando de esta manera en eso que durante tantos años afirmaron repudiar. "Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación" es el claro ejemplo de esto.

En una sociedad que intenta mirar al futuro, estos organismos solo buscan reabrir heridas del pasado y no curarlas.

Carlos Horacio Vázquez

Prebendas

Deseo referirme a los primeros párrafos del artículo de Francisco Olivera del sábado pasado sobre los empresarios. Sin duda, éstos están "desensillados" y cómodos mientras observan a Macri y su equipo luchar denodadamente para tratar de arreglar como pueden el descalabro total que les dejó el tándem Cristina-Kicillof y al mismo tiempo impulsar una economía remolona, mientras soportan gran cantidad de críticas y quejas.

Está bien que los empresarios quieran esperar a ver si la economía remonta, y más aún si Cambiemos llega a tener una buena elección, ¿pero se han detenido a pensar que su actitud ociosa no ayuda a que todo eso se logre?, ¿y mientras tanto siguen aumentando precios y prescindiendo de parte de su personal?, ¿o tal vez será que se sentían más cómodos con Cristina y sus prebendas?

Miguel Ángel Belluscio

DNI 4.342.348

Triple Frontera

Para la mayoría de los medios de alcance nacional -sobre todo, radio y TV- el "culebrón" de Scioli, al que dedicaron varios minutos o centímetros, parece ser más importante que el análisis de la presencia del Hezbollah en la Triple Frontera. Poco o nada les interesa lo que sucede en el interior del país. Para ellos, la Argentina termina en la General Paz o en el puente Zárate-Brazo Largo. El jueves y viernes pasado, en Puerto Iguazú, la ministra Patricia Bullrich; el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y los 24 ministros de Gobierno o Seguridad de todas las provincias se reunían en la VII Encuentro del Consejo de Seguridad Interior, oportunidad en la que, entre otros temas, se debatió la presencia de grupos terroristas en la Triple Frontera, el avance del narcotráfico, la trata de personas y la continua desaparición de ciudadanos (en su mayoría mujeres). Claro, el "culebrón" vende, el VII Encuentro de Seguridad Interior no. Pero es bueno recordar que el narcotráfico, la trata de personas y el terrorismo matan.

Alejandro Fabián Spivak

DNI 16.192.297

Endiosar a los nietos

He leído con gusto la nota de Miguel Espeche "El peligro de endiosar a los hijos", pero le pediría que en la misma dirección escriba otro: "El peligro de endiosar a los nietos". Es verdad que no podemos confundir el papel de padres con el de abuelos, pero también debemos señalar la existencia de "nietos dioses", a quienes si los padres no los educan, menos los abuelos. También los nietos deben ser queridos y a la vez corregidos por sus abuelos, incluso a veces subsidiando la lenidad paterna. Debemos resistir la tiranía de los nietos, ayudar a guiarlos y a formarlos para que sean mejores. Así probaremos que los queremos bien.

Bernardino Montejano

Francisco Cocuzza

Jorge Luis Borges en su poema "Milonga de Manuel Flores" dice: "Morir es una costumbre que sabe tener la gente". Sin embargo me cuesta decirle adiós a Francisco Cocuzza , actor de raza, quien nos nutrió de teatro, develándonos lo mágico de la vida.

Arnoldo Krawicki

DNI 4.420.123

Oficina de la Anses

Concurrí a la agencia de la Anses en avenida Patricios 939, donde fui atendido en tiempo y forma por el jefe de la repartición, que junto con sus empleados procuraron solucionar todos los trámites que allí se realizan: ayudaron a completar datos, a sacar fotocopias y hasta acompañaron hasta la salida a quienes tuvieran dificultades para desplazarse. Honran así la misión de servidores públicos.

Ramón Herrería

En la Red

Facebook

Comprarían a Francia cazabombarderos

"Necesitamos estos aviones, al menos para entrenamiento de nuestros aviadores" - Rod Díaz

"Me parece una locura. ¿No somos un pueblo pacífico, que busca la paz? " - Charly Brown

"¡El gobierno tiene que tener a las fuerzas armadas bien para defensa del país!" - Carlos Luis Zambón

