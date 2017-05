Un abanico de opiniones

Los medios norteamericanos discuten desde todos los ángulos

Izquierda

The Washington Post, Philip Bump

"Vimos varias veces que en el concurso de verosimilitud entre Trump y quien se le enfrente, Trump suele salir victorioso"

Durante la campaña, recuerda Bump, el magnate salió ileso de batallas "con sus contrapuntos imperfectos, como Hillary, o los medios dominantes". Y si queda por verse si las revelaciones de Comey erosionan su apoyo electoral, Bump dice que Trump está en rumbo de colisión con una "verdad innegable"

Slate, Will Oremus

"Que nadie se sorprenda de que Trump habría tratado de usar al FBI para amordazar al periodismo"

Oremus apunta a un descubrimiento en el memo de Comey: Trump le pidió que acusara a los periodistas que publicaban información clasificada. Quienes dudaban de su sinceridad cuando prometió "sacar a relucir las leyes sobre libelo" deberían entender hasta qué punto pensaba ir a fondo contra la prensa

The New York Magazine, Jonathan Chait

"Como sucedió con Nixon, el delito más grave de Trump es el intento de manipulación de la justicia"

Muchos columnistas han comparado el momento político actual con el Watergate. Aquí Chait afirma que el memo de Comey es equivalente a la "pistola humeante" de las grabaciones que terminaron con la presidencia de Richard Nixon. Para Chait, el único camino a seguir con Trump es el juicio político

Centro

Bloomberg, Noah Feldman

"Con la evidencia disponible, es muy improbable que un fiscal cualquiera decida acusar a Trump"

Feldman explica las dificultades que enfrentaría una acusación penal en esta situación. En cuanto a la corrupción, "el único argumento legal creíble sería que haya sido un verdadero intento de protegerse a sí mismo y a su gobierno, y no simplemente darle respiro a Flynn". El juicio político, sin embargo, "es otra cuestión"

Vox, Zack Beauchamp

"Ésta es una de esas peleas en las que el presidente rápidamente lamentará haberse metido"

Beauchamp describe todas las razones por las cuales desatar una guerra contra el FBI es una pésima idea para Trump. La oficina puede seguir filtrando información a la prensa, fortalecer la investigación parlamentaria o incluso ampliar su investigación al presidente y a sus aliados, más allá de Rusia

Politico, Liam Donovan

"El apoyo electoral de Trump se corresponde con los distritos que llenaron de republicanos el Congreso"

¿Será el memo de Comey la gota que rebase finalmente el vaso de los legisladores republicanos en Washington y haga que le quiten su apoyo a Trump? Aunque es demasiado pronto para saberlo, Donovan explica por qué los críticos del presidente no deberían esperar demasiado de la gente de su partido

Derecha

Breitbart, Joel B. Pollak

"No hay intercambio de favores, en el sentido de que Trump ofreciera algo para abandonar la investigación"

Pollak cree que The New York Times "sobrevendió" las consecuencias del memo de Comey, y apunta contra la interpretación de la palabra "espero" que hizo el diario. Si el presidente le dijo a Comey "espero que pueda dejar esto", Pollak no ve razón para entenderlo como una interferencia con la investigación

National review, David French

"O el presidente incurrió en un grave abuso de poder o los medios son unos ingenuos frente a una historia vengativa"

Para French, el análisis es simple: o el memo de Comey es una pieza de evidencia que podría ser objeto de juicio político o The New York Times publicó "una ficción maliciosa". La única forma de resolver la cuestión es que el Congreso pida el memo y permita que el pueblo de Estados Unidos vea su contenido

Reason , J. D. Tuccille

"¿No será que Trump fue enviado para demostrarnos la estupidez que implica tener una fe ciega en la presidencia?"

Tuccille les da una pátina positiva a los errores del presidente. Reconoce que las falencias de Trump son "evidentes", pero cree que "es el indicado para desprogramar a nuestro país de su culto presidencialista". También piensa que tal vez sea el único capaz de devolverle al cargo "su poder limitado y bien definido"