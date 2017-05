Revés judicial para De Vido por contratos ferroviarios

Confirmaron su procesamiento, pero por un delito menor

El diputado nacional y ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo quedó cerca del juicio oral. Foto: Archivo / Soledad Aznarez

La Justicia confirmó el procesamiento del diputado nacional y ex ministro de Planificación Julio De Vido y del detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por no haber convocado a un grupo de técnicos para renegociar las concesiones ferroviarias durante el kirchnerismo.

Sin embargo, la Cámara Federal, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero, alivió sus acusaciones: ambos ex funcionarios venían procesados por el delito de negociaciones incompatibles con su función, pero los camaristas entendieron que lo que hicieron sólo se trata de una violación de los deberes que debían cumplir como funcionarios públicos.

De Vido y Jaime habían sido procesados por el juez federal Sebastián Ramos porque nunca nombraron a los funcionarios que debían ocuparse de la renegociación de las concesiones ferroviarias ordenada por ley.

Los camaristas ordenaron además profundizar la investigación para determinar si hubo responsabilidad de autoridades del Ministerio de Economía y Producción en la falta de renegociación de los contratos.

Sobre De Vido, los camaristas dieron por probado que "incumplió con el deber que dispuso que los ministerios debían facilitar el aporte de equipos técnicos y especialistas, como también el apoyo administrativo necesario para el desarrollo de las funciones encomendadas a la Uniren", la unidad creada para renegociar los contratos.

Para la Cámara, De Vido no adoptó "medida alguna" tendiente a que el entonces secretario de Transporte Jaime "cumpliera con la designación de los profesionales y técnicos del sector de transporte ferroviario de pasajeros para conformar el equipo de trabajo para dar inicio al procedimiento de renegociación".

Según la causa, Jaime recibió cinco notas por parte de la Uniren donde se le pedía designar personal idóneo para comenzar la renegociación de los contratos. Pero el ex funcionario "hizo caso omiso de los reiterados pedidos cursados desde 2005 por el secretario ejecutivo de esa unidad, Jorge Simeonoff, para que fuesen designados los profesionales del ámbito de transporte ferroviario de pasajeros que deberían conformar el equipo de trabajo destinado a entender en la renegociación".

La cámara encomendó al juez revisar los embargos de 500 millones de pesos impuestos a ambos, además de profundizar la causa.

De Vido está procesado ya por la tragedia del tren de Once, por la compra de trenes usados a España y Portugal y en la causa que investiga el fraude en la obra pública durante el kirchnerismo, al direccionarla en favor del detenido empresario santacruceño Lázaro Báez.

Jaime fue condenado ya por la tragedia de Once y fue detenido por el juez federal Julián Ercolini en el caso de fraude con la obra pública, entre otras causas penales abiertas en su contra.