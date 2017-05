Una revelación que vuelve a empujar al país al borde del abismo

RÍO DE JANEIRO.- Las novedades del Lava Jato nos conducen automáticamente a preguntas que atañen al futuro de un país ya sumido en la corrupción. ¿Sobrevivirá el gobierno de Temer a estas revelaciones? ¿Puede quedar sepultada la reforma? ¿Qué pasará con la economía? ¿Cómo queda el escenario político?

Los momentos cruciales exigen análisis cautelosos, pero necesarios. Difícil augurar el destino de Temer, pero es un hecho que en un contexto de bajísima popularidad, el presidente necesitará más que nunca de su conocida cintura política para estabilizarse en el poder. Aunque su futuro muy probablemente dependerá de las calles, siempre las calles.

Sobre Aécio Neves puede decirse que las grabaciones de Joesley Batista sepultan definitivamente sus planes. Aécio ya estaba salpicado, pero tenía a su favor el control del PSDB y daba señales de que se cobraría muy caro su renunciamiento a la carrera presidencial. Ya no. Cobrará fuerza la tendencia impulsada desde el Congreso de que Aécio debe ser candidato a diputado nacional, con el único propósito de seguir amparado en sus fueros.

En principio también es posible decir que este nuevo capítulo del Lava Jato fortalece la tendencia del crecimiento de los outsiders de la política, incluido João Dória. Pero lo cierto es que está por verse cuáles de ellos tienen consistencia política y cuáles simplemente aprovecharon el espacio dejado por los partidos tradicionales, sin tener condiciones para volar más alto.

Las consecuencias económicas inmediatas son inevitables. La más importante de ellas atañe a la reforma del sistema previsional, que en el mejor de los casos sufrirá una demora y en el peor, terminará en un cajón, partiéndole el cuello a la recuperación económica.

Finalmente, el Lava Jato. Es inevitable pensar que, como mínimo, haga pensar a quienes insisten casuísticamente en atribuirle al Lava Jato el papel de verdugo del PT. Cuando se complete el álbum de figuritas de la política brasileña, podrá decirse con certeza que el Lava Jato promovió una reforma ética sin precedente que no estaba en la agenda de Brasil. El Lava Jato no tiene corazón, no tiene tiempo, no puede controlarse. ¿Alguien duda o necesita un dibujo?

Traducción de Jaime Arrambide