Antes de dejar el poder, Correa fue a la Casa Rosada

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa y la vicepresidenta argentina Gabriela Michetti. Foto: Emiliano Lasalvia

Jovial, contento y relajado. Así pasó por la Casa Rosada el presidente de Ecuador, Rafael Correa, recibido por la vicepresidenta Gabriela Michetti días antes de dejar el poder en manos de su compañero de partido Lenin Moreno. "Hay un cariño muy grande, acabar mi mandato con este viaje. Sólo tengo palabras de gratitud para el pueblo argentino", dijo el mandatario ecuatoriano, que por la mañana fue distinguido con el título honoris causa en la Universidad de Quilmes y cantó con León Gieco.

En la Casa Rosada, la reunión con Michetti duró algo más de media hora, y en su encuentro con los periodistas la situación de Venezuela fue tema obligado. "Es preocupante y lo primero es que cese la violencia", dijo Correa, que supo integrar el eje bolivariano junto con Nicolás Maduro y Evo Morales, entre otros. Pícaro, reconoció que la crisis en Venezuela "debe resolverse por medio del diálogo y por métodos democráticos, con elecciones", pero negó que el gobierno de Maduro sea una dictadura. "Respeto las opiniones ajenas, pero no las comparto. Sí se vive en una democracia, y muchos ataques han venido de la oposición", dijo Correa, que el 24 entregará el poder.

Identificado con Cristina Kirchner, Correa se excusó cuando le preguntaron por la eventual candidatura de la ex mandataria. ¿Volverá usted al poder en el próximo período? "No sé qué voy a hacer el 25 de mayo y usted me pregunta qué voy a hacer en cuatro años", contestó a la nacion sin abandonar la sonrisa.