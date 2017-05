Baradel venció a Del Plá, fue reelegido en el Suteba y renovó el desafío a Vidal

Obtuvo un cuarto período al frente del principal gremio docente de la provincia; reclamó un "salario digno" para el sector

Baradel festeja el triunfo con Yasky y Alesso. Foto: Télam

Roberto Baradel retuvo la dirección del Suteba, el mayor sindicato docente de la provincia de Buenos Aires. El dirigente kirchnerista, que conduce el gremio desde 2004, derrotó ayer a la candidata de izquierda por la lista Multicolor, Romina Del Plá.

Fortalecido por el voto de los maestros, una vez conocidos los resultados preliminares, Baradel envió un mensaje claro a los gobiernos nacional y provincial, con los que su gremio mantiene una tensa pulseada. Reclamó una vez más el llamado a una paritaria nacional y pidió ser convocado junto al Frente de Unidad Docente bonaerense para destrabar la negociación salarial.

"Para nosotros el sindicalismo no es mala palabra. Estamos muy felices de este triunfo. De acá no sale fortalecido Roberto Baradel como secretario general, sino miles y miles de docentes de la provincia de Buenos Aires", dijo el jefe del Suteba en conferencia de prensa luego de ser elegido por cuarta vez.

Baradel reiteró el pedido para que el Gobierno convoque a los docentes a la negociación nacional. Envalentonado por el respaldo obtenido de las urnas, aseguró: "Decían que estábamos solos, que no teníamos representación. Le decimos al Gobierno: queremos un trato respetuoso, un salario digno y un aumento del presupuesto para la educación".

El dirigente reelecto se mostró con el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; la titular de Ctera, Sonia Alesso, y el secretario adjunto de Foetra, Claudio Marín, quien buscará la reelección en las elecciones de trabajadores telefónicos.

Como pocas veces, en los despachos oficiales seguían con atención el desenlace de las elecciones del Suteba. En el Ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca consideran que las elecciones pendientes en el gremio más numeroso de maestros mantenían trabada la resolución de la paritaria docente y, con ella, las de otros sectores.

Conocidos los resultados, fuentes de la gobernación bonaerense reiteraron que el resultado de la elección "no cambia nada" en la conflictiva negociación con los maestros. "Ya los convocamos a discutir once veces. Nuestra actitud fue siempre de diálogo y somos consecuentes. No va a condicionarnos ni cambiar el panorama lo que pasó ayer", aseguraron a LA NACION ayer, cerca de Vidal.

Con el 46% de las mesas escrutadas, la Lista Celeste Violeta, encabezada por Baradel, se imponía al cierre de esta edición con un 72% de los votos contra el 25% de la lista Multicolor. Entre los principales distritos seccionales, no había cambio en las conducciones. La lista de izquierda retenía sus principales bastiones, donde se concentra un 30% del padrón: La Plata, La Matanza, Tigre y Quilmes.

Antes de la aparición de los primeros resultados oficiales, la dirigente opositora reconoció la derrota. "Hicimos una gran elección, pero no llegamos", dijo Del Plá.

La dirigente opositora, actual jefa del Suteba La Matanza, destacó el triunfo obtenido en su distrito, el más numeroso, "pese a todo el despliegue del aparato que hizo la intendencia de Verónica Magario".

Pese a los guarismos que la dejaban lejos de Baradel, en diálogo con LA NACION Del Plá consideró: "Para nuestra lista el resultado fue muy positivo. Hace cuatro años éramos alternativa en las seccionales, ahora nos consolidamos como referencia provincial. Tenemos que seguir trabajando".

Récord de votantes

Según fuentes gremiales, durante la jornada hubo participación récord en la votación, cercana al 60% de los 91.100 docentes habilitados para votar.

En una elección que estuvo teñida en la previa por denuncias de fraude y padrones "inflados", los comicios se desarrollaron "sin incidentes relevantes" durante la jornada, según informó Trabajo.

Sin embargo, la oposición denunció que en los municipios alineados con el kirchnerismo hubo una llamativa participación de los jubilados en los centros de votación. "Sacaron gente mayor de los geriátricos con remises para que vinieran a votar", aseguraron cerca de Del Plá.

Fortalecido por el voto de sus afiliados, Baradel espera ahora torcer el brazo de la gobernadora María Eugenia Vidal en la paritaria docente.

Hasta ahora, en las ocho reuniones de la mesa paritaria bonaerense, la gobernación de Vidal mejoró la oferta de un 18% inicial a un 20%. Además ofreció una suma extra no remunerativa de $ 1500 e introdujo un plus por presentismo, que los gremios rechazaron de plano. El titular del Suteba reclama que se debata un aumento cercano al 35% para los maestros.

En la previa de los comicios, Baradel aseguró que pese a haber levantado los paros, "nunca estuvo descartado" retomar las huelgas si no se destraba la negociación.

Das Neves apoyó un plan de Massa

Sergio Massa sumó el apoyo del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, a su plan Bajemos los Precios, dirigido a buscar rebajas en productos de la canasta básica. "La gente no llega a fin de mes y necesita un peso más en el bolsillo", afirmó Das Neves al destacar la iniciativa del líder del Frente Renovador, con quien ayer se reunió.