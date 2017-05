María Eugenia Vidal, sobre el triunfo de Roberto Baradel: "Hay dirigentes que utilizaron este conflicto por intereses electorales y gremiales"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires se refirió a las elecciones de Suteba

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Foto: Archivo / Santiago Hafford

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal se metió en todos los temas que envuelven a la actualidad política del país. En diálogo con TN, la mandataria bonaerense que lidera la pelea entre Cambiemos y los sindicatos docentes, apuntó: "Los paros no nos llevaron a un mejor lugar en la defensa de la educación pública".

Luego de que se conocieran los resultados de la elección de Suteba, en la que triunfó Roberto baradel, Vidal dijo: "Hay dirigentes que utilizaron este conflicto por intereses electorales y gremiales, de eso no tengo dudas". Y agregó: "Tenemos la responsabilidad de seguir trabajando. Voy a seguir convocando al diálogo. El diálogo para nosotros no se va a terminar hasta que nos pongamos de acuerdo".

Por otra parte, al ser consultada por la opinión que le merece Daniel Scioli , Vidal dijo: "Scioli es parte de estos 25 años donde no hubo rutas, no hubo cloacas... la plata no apareció en las obras". También sostuvo: "En lo que hace en su vida íntima [la de Daniel Scioli] no voy a opinar. Hay un ámbito de lo privado que es privado, no me corresponde a mí opinar", dijo la gobernadora al hacer referencia al hijo que Scioli espera con Gisela Berger. "Todos saben mi posición del aborto, estoy en contra, pero desde lo íntimo, no corresponde que yo opine".

Tras conocerse la salida del jefe la Policía Bonaerense Pablo Bressi, Vidal dijo: "A Bressi lo investigamos y nunca cerramos las investigaciones hasta que se fue" y añadió: "Se fue porque sentía que había cumplido un ciclo".

Con miras hacia las próximas elecciones, la gobernadora reflexionó: " Cambiemos es el único espacio político que le puede ganar al sistema. Hay un grupo de políticos que se tiene que hacer cargo de que le sacaron la plata a la gente durante 25 años".

La inseguridad tampoco fue un tema que pasó por alto en su paso por el programa A dos voces. "[La inseguridad] es el problema que más me preocupa. Una fuerza policial con altos niveles de corrupción no se depura de un día para otro, las condiciones sociales no cambian de un día para el otro, lo importante es empezar". "El modelo de mirar para otro lado o ser cómplices es el de los últimos 25 años, yo no voy a hacer eso", añadió.