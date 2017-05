El spot publicitario que asemeja al macrismo con el kirchnerismo

[Video] El aviso que se emitió en el entretiempo del último Boca- River recordó las propagandas partidarias de la gestión de Cristina Kirchner

Martín Becerra, investigador de Conicet y profesor de la UBA, estuvo en 50 Minutos y habló de la imagen presidencial en el spot que se emitió durante la transmisión del último superclásico.

"El spot del Gobierno pivotea sobre la propaganda, sobre que están haciendo obras, la remata con la voz del Presidente", sostuvo Becerra sobre el aviso oficial del domingo.

"Hernán Lombardi y el Gobierno se habían comprometido a no mezclar fútbol con política", remarcó Becerra y agregó: "Tenemos una regulación, cumplida medias, en relación a cómo usar la publicidad oficial".

"Estamos en un año electoral, se supone que la Ley nacional electoral cuando dispone los espacios para distintas fuerzas, ese espacio debe ser equilibrado. Este spot fue para fines partidarios", indicó el especialista.

En esa línea, Becerra señaló: "Para atraer la atención de la ciudadanía, el Gobierno inclina la cancha y desequilibra mucho la competencia. Además se alimenta la confusión de lo que es público y lo que es partidario. No me parece criticable la propaganda política, pero que se pague con fondos partidarios, no con fondos públicos", remarcó.