Lanús va a los escritorios en la Copa Libertadores: perdió ante Chapecoense, pero pedirá los puntos en la Conmebol

Nicolás Russo, presidente del club, adelantó que el Granate hará hoy una presentación en el ente regulador del fútbol; los detalles detrás del pedido

Luiz Otávio, el futbolista que no podía jugar, pelea una pelota aérea con Nicolás Aguirre. Foto: AP

Los hinchas de Lanús se fueron a dormir ayer con una preocupación, la de tener que ir a Montevideo a buscar una victoria frente a Nacional para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, hoy podrán verse ya entre los equipos que disputarán la primera instancia de eliminación directa del torneo si prospera el reclamo que el Granate presentará en la sede de la Conmebol.

"Jugó un futbolista que no estaba habilitado. El artículo 23 del reglamento es claro: deben darle el partido por perdido y los tres puntos a Lanús"" Nicolás Russo Compartilo

¿Cuál es el motivo de la protesta del campeón argentino? La inclusión de Luiz Otávio en la formación de Chapecoense, que anoche se impuso 2 a 1 en Guidi y Arias. El jugador brasileño tiene una suspensión de tres fechas (por la expulsión ante Nacional) de la que sólo cumplió una (ante Atlético Nacional de Medellín, por la Recopa) y por eso Lanús pedirá que le den por ganado el partido.

Después del encuentro, pasada la medianoche, Nicolás Russo aseguró que el club que preside actuó con hidalguía al advertirle al elenco brasileño que no incluya al futbolista con la camiseta número 21. "Cuando vimos la planilla hablamos con el veedor para advertirle que había un jugador mal incluido y que le avisase a la gente de Chapecoense", contó el dirigente, y relató que entonces el representante de Conmebol llamó a la sede rectora, donde le ratificaron la pena vigente. Pese a la advertencia, el conjunto visitante de todas maneras alineó a Luiz Otávio. "Jugó un futbolista que no estaba habilitado y por eso mañana (por hoy) vamos a protestar el partido, porque no correspondía su inclusión. El artículo 23 del reglamento es claro: deben darle el partido por perdido y los tres puntos a Lanús", confió Russo.

El jugador de la polémica marcó el segundo gol de Chapeocoense:

En la misma línea, Jorge Almirón aseguró en conferencia de prensa que "el partido queda en un segundo plano porque ocurrió algo inédito". Entonces, el entrenador puntualizó que "marcó el segundo gol alguien que no tenía que jugar el partido" y que de esta manera aguardarán "cuál es la resolución que se toma, porque lo normal es que nos den los puntos e ir clasificados a jugar con Nacional". Conmebol fallaría con un 3 a 0 en favor de Lanús, lo cual dejaría como líder del Grupo 7.

Esta situación tan particular puede encontrar una parte de su explicación en un curioso proceder de la Conmebol, el de no publicar las sanciones que impone. En su página web no hay boletines oficiales y las penas sólo son comunicadas a las federaciones para que las trasladen a sus equipos afiliados. A las 0:40, la cuenta de Twitter de la confederación sudamericana daba cuenta de la victoria de Chapecoense, sin hacer referencia a la situación de Luiz Otávio.

Así está el Grupo 7 de la Copa Libertadores: