El mandatario brasileño fue grabado por un empresario al que le solicita dinero para callar a un testigo clave

Así fue el diálogo en el que Michel Temer avaló el pago de coimas. Foto: Reuters

Michel Temer, presidente de Brasil , está envuelto en un escándalo tras darse a conocer que existen audios que lo muestran avalando el soborno de un empresario a un potencial testigo en la investigación del mayor escándalo de corrupción en el país, Lava Jato, según el diario O'Globo.

El día fue el 7 de marzo; la hora, las 22.30. El empresario, Joesley Batista, uno de los dueños del mayor frigorífico del país, JBS, entró en el Palacio de Jaburu, residencia del presidente de Brasil, y lo vio allí, esperando. Batista había llegado a la sede gubernamental conduciendo su auto y esa vez, en ese momento, escondía en el bolsillo un grabador encendido.

Fueron en total 40 minutos los que compartieron. Y no hablaron de economía, de exportaciones, de importaciones o de la inflación. No. El presidente y uno de los empresarios más poderosos de Brasil discutieron otras cosas. Y quedaron registradas en el grabador oculto.

En un momento, el dueño del frigorífico JBS admitió a Temer que estaba entregando dinero a Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de Diputados, impulsor del impeachment a la ex mandataria Dilma Rousseff y preso por corrupción, para que no revelara ningún tipo de información que pudiera complicar al jefe de Estado. Temer se mostró satisfecho y aunque disminuyó su tono de voz fue claro:

"¿Tiene que mantener eso [los pagos], vio?"

El pedido parece claro. Temer necesitaba que Batista pagara esas coimas a Cunha para preservarse en el poder sin turbulencias. Lo que no previó el presidente es que iba a ser traicionado por el empresario, que contó todo a la Justicia, en el marco de la delación premiada.

El diálogo no termina allí. No. Sigue con la intervención nuevamente de Batista, quien solicita ayuda para resolver algunos problemas de su firma. Ese era el trato oculto: la empresa pagaba semanalmente casi 160 mil dólares y el gobierno le facilitaba situaciones, como evasión de impuestos o complicaciones diarias de cualquier tipo.

"Hable con Rodrigo Rocha Loures", le dice Temer

"¿Puedo hablar de todo con él?", pregunta Batista

"De todo", le responde el presidente

Rocha Loures es un hombre de confianza del presidente. Fue jefe de Relaciones Institucionales de la vicepresidencia. Después del impeachment, se convirtió en asesor especial del nuevo mandatario y en marzo volvió a la Cámara para ocupar la vacante del ministro de Justicia.