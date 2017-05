Suspenden el fallo que ordenó a Vidal devolver a los docentes los descuentos por los días de paro

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata le dio carácter suspensivo a la apelación que había hecho el gobierno provincial; los gremios amenazaron con medidas de fuerza

Suspenden el fallo que ordenó devolver los descuentos por días de paro. Foto: Archivo / Santiago Hafford

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata le dio carácter suspensivo a la apelación que hizo el gobierno bonaerense al fallo de primera instancia que ordenó devolver los descuentos a los docentes que adhirieron al paro.

El tribunal de alzada resolvió por mayoría "hacer lugar al recurso de queja intentado, revocar las resoluciones impugnadas en cuanto concedieran el recurso de apelación, sea sin asignar efectos o bien concediéndolo con efecto devolutivo, y disponer su concesión con efectos suspensivos". Los jueces Claudia Angélica Matilde Milanta y Gustavo Daniel Spacarotel votaron a favor de suspender el fallo de primera instancia, mientras que Gustavo De Santis votó en disidencia.

En abril pasado, la jueza María Ventura Martínez había ordenado al gobierno de María Eugenia Vidal que devolviera los descuentos realizados a los trabajadores que hicieron paro y había instado a los gremios a que no realizaran paros ni protestas durante 30 días. Además, había dispuesto que el dinero otorgado a quienes no llevaron adelante la huelga fuera considerado como un adelanto de futuros sueldos. La Cámara también dejó en suspenso esa mediada.

Pese al revés, Baradel advirtió que continuarán con el reclamo. Foto: Archivo

En sus fundamentos, el tribunal resaltó que "se advierten, a priori, razones fundadas para imprimir a la presente apelación el efecto pregonado por el Fisco en atención a que está en ciernes el desarrollo del procedimiento de negociación y composición del conflicto docente, en la esfera que le es propia".

El ministro de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro , celebró la decisión de la Cámara. "Ratifica que estábamos en lo cierto sobre que no devengar pagos por los días no trabajados no representa ninguna limitación al herecho de huelga, algo que respetamos de manera absoluta", apuntó. Y defendió la decisión de Vidal de aplicar descuentos por los días de paro: "Lo que estamos priorizando es el derecho de los chicos de acceder a una educación pública de calidad", agregó.

Pese al revés, los gremios docentes advirtieron que continuarán con el reclamo y no descartaron que puedan convocar a una nueva medida de fuerza. "¿Dicen que la justicia es lenta? En sólo dos días la Cámara, con dos jueces con jury sin respetar los tiempos de un recurso de apelación, cambió el carácter devolutivo por suspensivo en el fallo de los descuentos", afirmó Mirta Petrocini, presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), en diálogo con la agencia DyN.

El reelecto jefe de Suteba, Roberto Baradel , consideró que lo que hizo la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo platense fue "dar carácter suspensivo a la apelación, por lo que no suspendió el fallo, ni lo desestimó". "Seguiremos con el reclamo", avisó.