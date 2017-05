Casi 11 años después, Jermain Defoe reveló por qué mordió a Javier Mascherano

El futbolista inglés habló de su polémica acción durante un partido entre West Ham y Tottenham de la Premier League, en octubre de 2006

Defoe muerde a Mascherano en pleno partido.

En octubre de 2006, una imagen del partido entre West Ham y Tottenham, por la Premier League, dio la vuelta al mundo. Pero, sobre todo, fue noticia en la Argentina. No, no fue un gol. Tampoco una atajada. Se trató de un mordiscón. El futbolista inglés Jermain Defoe mordió a Javier Mascherano, que apenas tenía 22 años y toda una carrera por delante. Nunca estuvo muy en claro el motivo por el que reaccionó así. Hasta hoy, casi 11 años después, que el propio "agresor" explicó por qué lo hizo.

"Cada vez que yo tenía el balón, Mascherano me destrozaba. Entonces le dije: 'No hagas eso de nuevo', pero él seguía haciéndolo. Yo estaba furioso y encima los hinchas del West Ham me habían estado dando un montón de palos, así que reaccioné", reconoció Defoe en una entrevista con FourFourTwo, un medio inglés. "Tan pronto como me levanté, pensé, 'Me van a expulsar.' Martin Jol era nuestro capitán en ese momento y no solía meterse en líos, así que estaba preocupado de que se enfadara conmigo, pero sólo me sacaron una amarilla. Pensé: 'Gracias a Dios'. Todavía lo veo ahora".

cerrar