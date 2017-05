Pega el volantazo: Guillermo Barros Schelotto prepara cuatro cambios en Boca para el partido con Newell's

Si bien dijo que recién este viernes confirmará el equipo que el sábado recibirá a los rosarinos, dio indicios de que ingresarán Tobio, Silva, Barrios y Maroni

Maroni vuelve a la titularidad. Foto: DyN

No hay otra alternativa. Es el momento de pegar el volantazo y enderezar el rumbo o aferrarse a un libreto que el domingo, en el 1-3 frente a River, había evidenciado demasiadas grietas. Por eso, Guillermo Barros Schelotto prepara al menos cuatro cambios para el partido en el que Boca recibirá este sábado a Newell´s, por la fecha 25, en busca de una pronta recuperación anímica y futbolística.

"Todavía no tengo definido el equipo. Lo vamos a definir mañana. Quiero tomarme otro día para pensar bien", expresó el Mellizo en rueda de prensa. Aunque dejó entrever al menos cuatro modificaciones y la posibilidad de correr a Fernando Gago como volante interno, por derecha. "Ha trabajado conmigo de interior y lo puede volver a hacer", dijo el DT sobre el capitán.

De sus palabras se desprende que Fernando Tobio , Jonathan Silva , Wilmar Barrios y Gonzalo Maroni ingresarán por Santiago Vergini, Frank Fabra, Rodrigo Bentancur (afectado a la selección uruguaya Sub 20) y Ricardo Centurión (desgarro en el isquiotibial derecho), respectivamente.

El probable equipo para enfrentar a Newell's el sábado tendría a: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Fernando Tobio, Juan Insaurralde, Jonathan Silva; Fernando Gago, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Gonzalo Maroni; Cristian Pavón, Darío Benedetto

"Los cambios son más pensando en nosotros y en qué podemos mejorar en relación a lo que mostramos el domingo que a otra cosa. En el sector defensivo sufrimos mucho. Sean Tobio o Silva los que ingresen, confío más que nada en el plantel, juegue quien juegue. En poder solucionar los desajustes defensivos que tuvimos el domingo y poder revertirlo en estas seis fechas", explicó el Mellizo. Y agregó: "Silva nos da la posibilidad de contar con su buena pegada en las pelotas paradas."

Tobio ingresa por Vergini, ante Newell´s.

Sobre la floja actuación general del equipo ante River, Barros Schelotto se hizo cargo y expresó: "Quizás se hace hincapié en un nombre determinado, pero la responsabilidad es primero mía y después del equipo. No podemos enfocarnos en un solo nombre."

Acerca del regreso de Maroni, Guillermo consideró: "Creo que en de enganche ha rendido bien con Arsenal. Es una posición que conoce y no tenemos muchas opciones más en esa zona."

Frente a la consulta relacionada con cuál será la actitud del hincha de Boca el sábado, en el caso de que el partido no sea favorable, el DT no dudó: "El hincha de Boca siempre apoya. Está dolido, como todos. Pero siempre apoya y va a volver a apoyar. El sábado va a llenar la cancha y va a alentar como siempre y va a pedir un triunfo para festejar toda la noche."

El ex Nº 7 volvió a gambetear las consultas sobre su continuidad en el club: "No es momento de hablar de eso. Hoy tenemos la cabeza en el campeonato y de tratar de ganarlo. De tratar de recuperar el juego que tuvimos en la mayoría del torneo. Esperamos en estas seis fechas poder ganar y ser campeones."

Sobre el apoyo que Wilmar Barrios por parte del público xeneize analizó: "Tal vez el hincha se ve identificado con Barrios. Wilmar llegó hace poco, no conocía el fútbol argentino, se tenía que poner bien físicamente y creo que hoy demuestra todo lo que vale."

Por último, descartó que el plantel esté ofendido con los medios: "Es una decisión muy personal lo de hablar o no con los medios. La verdad es que no sabía que no habían hablado con nadie. Cada uno tiene el derecho de hacerlo o no, pero no creo que estén enojados con nadie."