El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU expresó su preocupación por "la selectividad del sistema de justicia penal argentino"

Dos expertos de Naciones Unidas estuvieron en el país desde el 8 de mayo y dieron a conocer hoy un informe preliminar

Elina Steinerte y Sétondji Roland Adjovi, dos de los cinco expertos que integran el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas finalizó hoy una visita al país y expresó su preocupación por "la selectividad del sistema de justicia penal argentino en relación con las personas de diferentes orígenes socioeconómicos y de quienes participan en protestas sociales".

Sin mencionar directamente el caso de Milagro Sala, la líder de la agrupación Tupac Amaru detenida en Jujuy desde enero de 2016, el Grupo de Trabajo manifestó que quienes se encuentran en una "situación de vulnerabilidad" como "los niños, el colectivo LGBTI, los pueblos indígenas y los migrantes" tienen "mayor probabilidad de ser detenidos por la policía por la sospecha de haber cometido un delito".

"Resulta particularmente alarmante la respuesta desproporcionada de las fuerzas del orden ante las manifestaciones realizadas por los pueblos indígenas", expresaron Elina Steinerte y Sétondji Roland Adjovi, dos de los cinco expertos que integran del Grupo de Trabajo de la ONU.

"Exhortamos a las autoridades argentinas a que se abstengan de emplear una fuerza desproporcionada y reanuden el proceso de diálogo con las comunidades indígenas", agregaron.

A invitación del Gobierno, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria finalizó hoy su segunda visita al país (la primera había sido en 2003). Del 8 al 18 de mayo, mantuvo reuniones en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chubut y Jujuy.

Las observaciones que se presentaron hoy constituyen "hallazgos preliminares" del Grupo de Trabajo. Luego redactarán un informe -que el Grupo de Trabajo adoptará oficialmente- que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en su período de sesiones de septiembre de 2018.

Prisión preventiva

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas señaló que la policía en la Argentina tiene "amplias facultades de detención" y que "se usa en exceso la prisión preventiva".

"A menudo las comisarías se utilizan para arrojar personas en prisión preventiva e incluso condenadas. No obstante, las comisarías no están equipadas para tal fin y el personal policial no es idóneo ni se encuentra capacitado para llevar adelante las funciones de agentes penitenciarios", agregó.

Menores de edad

El Grupo de Trabajo también hizo hincapié en los menores de edad. "Durante nuestra visita, recibimos testimonios de casos de privación de la libertad y maltrato de menores de 16 años por parte de las fuerzas de seguridad".

Migrantes

Los expertos de la ONU "lamentó" el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 10/2017 que "modificó las disposiciones de la ley sobre política migratoria argentina y eliminó salvaguardas importantes".

"La detención de migrantes debe ser excepcional y puede justificarse únicamente si persigue un fin legítimo, es proporcional además de necesaria, y cuenta con el control judicial apropiado", agregaron.

Con la colaboración de Alan Soria Guadalupe