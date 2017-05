"Si Cristina es candidata, la voy a apoyar", dijo uno de los intendentes que pegaron el faltazo al acto del PJ

El intendente de Merlo redobló la presión para que la ex presidenta compita en los próximos comicios; pidió una lista de unidad

Foto: Archivo

A cuarenta días del cierre de listas, la interna del PJ en la provincia de Buenos Aires sigue encendida. Luego del faltazo de una tropa de intendentes peronistas al acto por "la unidad" encabezado anteayer por Máximo Kirchner , el ex ministro Florencio Randazzo confirmó sus deseos de ser candidato y competir en las PASO de agosto próximo. Mientras tanto, los intendentes que vaciaron la reunión del PJ bonaerense redoblan la presión para que Cristina Kirchner lance su postulación y se ponga al frente del armado.

Gustavo Menéndez es uno de los jefes municipales que evitó la foto con figuras del kirchnerismo duro, como Amado Boudou y Luis D'Elía. En una entrevista con Radio Del Plata, Menéndez dejó en claro su postura: apoyará a Cristina Kirchner si decide ser candidata en los próximos comicios. En caso de que la ex presidenta no juegue, apostará por una lista de unidad que podrían integrar Randazzo, Verónica Magario y Martín Insaurralde.En plena interna, los jefes comunales especulan con los números que arrojan las encuestas en sus distritos.

"Si no juega Cristina, Randazzo es una buena opción, al igual que Magario e Insaurralde. Aún jugando Cristina, creo que se debería llegar a un acuerdo que nos permita concentrar nuestra energías en ganar la elección. Hoy que buscar el adversario político en el Presidente, que levanta ideas distintas a las nuestras", señaló. Y agregó: "No hay diferencias de fondo entre Cristina y Randazzo"

Crece la presión de los intendentes para que Cristina se postule. Foto: Archivo

Respecto del faltazo al acto del PJ, el intendente de Merlo remarcó que el peronismo se debe alejar de las figuras que la sociedad repudia. "Se decidió entre todos poner un límite a la construcción. No queremos que se siga relacionando al peronismo con quienes hoy la sociedad repudia, como Boudou y D'Elía, quienes no se han comportado como el peronismo significa históricamente. No queremos que en el futuro formen más parte", resaltó.

Apoyos y críticas a Randazzo

Desde el randazzismo, en tanto, insistieron en que el ex ministro es la mejor opción para representar al peronismo. El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, aseguró hoy que el ex funcionario "está trabajando para poder terminar de conformar una candidatura" de cara a las PASO y advirtió que el PJ "tiene que dar una vuelta de página y generar una propuesta que sea atractiva" para el electorado. "Nosotros estamos convencidos de lo que tenemos que hacer, vamos a trabajar con absoluta generosidad y estamos comprometidos con que en octubre todos juntos podamos construir una propuesta de unidad que pueda ponerle un freno a las políticas de Macri", enfatizó en diálogo con radio El Mundo.

El jefe comunal de San Martín alertó que "en las próximas elecciones la sociedad va a calificar la política de Macri no por sus intenciones sino por sus resultados, que son muy malos en términos de trabajo, seguridad, de ingresos y de calidad de vida" de la población.

Por su parte, los jefes municipales más afines al kirchnerismo duro no tardaron en salir a cuestionar a Randazzo, que quiere enfrentar a Cristina Kirchner en las PASO de agosto próximo. Mario Secco, de Ensenada, uno de los intendentes que estuvo en la reunión del PJ bonaerense en el teatro Caras y Caretas, criticó que Randazzo se haya "guardado un año y medio".

"Esperaba que nos esté acompañando. Pensé que iba a salir y que iba a estar poniendo la cara. Le critico que se guardó un año y medio", sostuvo.