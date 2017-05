Salió a la luz el audio que complica a Michel Temer

La transcripción del pasaje del audio que compromete al presidente de Brasil

Hoy trascendió el audio que da cuenta de una conversación entre Michel Temer, presidente de Brasil y un poderoso empresario sobre presuntas coimas.

El audio fue dado a conocer por el diario O'Globo en su página web, luego de que Temer quedara envuelto en un escándalo. Allí se lo escucha avalando el soborno de un empresario a un potencial testigo en la investigación del mayor escándalo de corrupción en el país, el Lava Jato.

El audio fue grabado el 7 de marzo a las 22.30. En él se escucha al empresario, Joesley Batista, uno de los dueños del mayor frigorífico del país, JBS, quien entró en el Palacio de Jaburu, residencia del presidente de Brasil, y vio a Temer esperando. Batista había llegado a la sede gubernamental conduciendo su auto y escondía en el bolsillo un grabador encendido. En total compartieron 40 minutos. A continuación, la traducción al español de la transcripción que divulgó O'Globo.

En esta grabación, el Presidente aparece dando un aval para el pago de coimas al diputado Eduardo Cunha a cambio de su silencio. Temer escucha al empresario decir que estaba dándole a Eduardo Cunha y al operador Lúcio Funaro una coima en la prisión para que permanecieran callados. El escuchar esa información, Temer lo incentiva: "Tiene que mantener eso, sabe?".

A continuación, la transcripción de un pasaje del diálogo entre el empresario y el presidente.

Joesley Batista: Quería escucharlo un poco, presidente. Cómo está en toda esta situación; Eduardo [Cunha], no sé, el Lava Jato.

Michel Temer: Eduardo decidió fustigarme. Vio que... No tengo nada que ver con la defensa. El Moro rechazó 21 preguntas suyas, yo no tengo nada que ver son su defensa. Yo no hice nada [inaudible].

Joesley: Yo quería decirlo. Dentro de lo posible, hice lo máximo que se pudo ahí, liquidé todo lo que tenía algún delito, de aquí para allí se liquidó todo. Y él subió firme y ya estaba ahí, vino, cobró, tal, tal, tal. Aceleré el paso y saqué de la fila. El único compañero suyo que está aquí, porque Geddel estaba [inaudible] Geddel es el que estaba siempre ahí, pero con Geddel perdí el contacto, porque está investigado y no lo puedo encontrar. [...] Lo que más [...] El negocio de las fugas, [inaudible]. Estoy ahí defendiéndome. Es que yo, lo que más o menos conseguí hacer hasta ahora. Ahora estoy bien con Eduardo...

Temer: Tiene que mantener eso, ¿vio?

Joesley: Todos los meses. También estoy asegurando las puntas, estoy yendo. Este proceso, estoy medio envuelto en el proceso. [...] Está bajo investigación. No tengo denuncia todavía. Entonces, aquí di cuenta, por un lado, del juez. Entonces me aseguré del otro lado, del juez sustituto, que es un tipo que quedó...

Temer: Se está asegurando con los dos.

Joesley: Claro, estoy asegurándome con los dos. Entonces conseguí dentro de la "força tarefa" que también me está dando información. Y ahí es donde estoy para cambiar al procurador. Si es así, tiene un lado bueno y un lado malo.