El abogado de César Milani pidió el arresto domiciliario para el ex jefe del Ejército

[Video] El defensor dijo que Milani sufrió amenazas en la cárcel y que su salud psicofísica está en riesgo

El abogado defensor del ex titular del ejército César Milani , Gustavo Feldman, habló en PM y remarcó las condiciones de detención de su cliente en el Hospital Penitenciario de Ezeiza.

cerrar

"Pedimos arresto domiciliario, por el riesgo de vida que ha afrontado Milani", señaló su defensor y agregó: "De perpetuarse esta situación hay riesgo severo para la salud psicofísica. Pedimos que se haga una junta médica, van a actuar los peritos del cuerpo médico de la Corte", indicó.

Feldman dijo que, además de la situación de estrés, "en el caso de Milani se agregó el trauma a partir de situación de hostigamiento y hostilidad que derivó en amenazas concretas y serias.A Milani lo amenazaron dentro de la cárcel", remarcó.

El abogado sostuvo la inocencia de su defendido y manifestó: "Una persona inocente como Milani, no debe estar alojado con personas condenadas con sentencia firme. Más allá de la pertenencia a una fuerza, importa que hay un riesgo concreto para la vida" y añadió que el ex jefe del Ejército "está procesado y ni siquiera está firme el procesamiento, y no tiene que soportar un clima de hostilidad de estas características".