Pidieron en Jujuy la detención de Fellner

Está acusado de fraude y asociación ilícita en la misma causa que enfrenta Milagro Sala

SAN SALVADOR DE JUJUY.- El fiscal penal jujeño Diego Cussell dispuso ampliar las imputaciones contra el ex gobernador Eduardo Fellner y dos funcionarios del área de Viviendas en la denominada megacausa por fraude y desvío de fondos para obras públicas a la vez que pidió la detención de los tres.

La Justicia pidió ayer la detención del ex gobernador de Jujuy y la imputación del intendente radical Raúl Jorge. También pidió la detención de otros ex funcionarios de la gestión de Fellner y la imputación de ex intendentes del FPV.

En la causa se investigan fondos que recibió Milagro Sala. Se trata del destino de los $ 1200 millones que debieron ser destinados a la construcción de viviendas por parte de la Tupac Amaru, liderada por Milagro Sala y que, según la fiscalía, estaría probado que no fueron construidas.

El Fiscal de Investigación Penal N° 1, Diego Cussell, solicitó la detención del ex gobernador Fellner; el ex titular del Ministerio de Tierra y Viviendas, Luis Cosentini, y del ex presidente del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy, Lucio Abregú. Además. impulsó la imputación del intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; la jefa comunal de Calilegua, Elsa Flores, y los ex intendentes de San Pedro, Julio Moisés, y de Libertador, Jorge Ale, como presuntos partícipes necesarios de fraude a la administración pública por administración infiel.

En la causa está imputada Milagro Sala como presunta jefa de una asociación ilícita, y tanto Fellner como Cosentini estaban imputados por supuesto abuso de autoridad y falsedad ideológica por la firma de un decreto de creación de una Unidad Ejecutora Provincial que se habría realizado para eludir el control de los recursos y las obras.

En el Frente para la Victoria jujeño hubo un hermetismo absoluto respecto de la decisión judicial, ni siquiera la senadora Liliana Fellner opinó sobre el pedido de detención que pesa sobre su hermano. Sí hubo reacción del Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ), que manifestó "su preocupación ante el pedido de detención formulado contra el ex gobernador de Jujuy", y consideró que "no hay motivo alguno para justificar esa medida, ya que siempre estuvo a disposición de la justicia".

En el círculo íntimo del ex gobernador manifestaron que Fellner está a disposición de la Justicia, esperando la resolución del juez que tiene a su cargo hacer lugar a los pedidos del fiscal Cussell.

Entre 2004 y 2015, los titulares de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, de la Unidad Ejecutora Provincial de Jujuy y diversos municipios de la provincia suscribieron una serie de convenios específicos para la construcción de viviendas a ejecutarse en diferentes etapas, por medio de Cooperativas de Trabajo pertenecientes a la Organización Tupac Amaru, todo a cargo del Ministerio de Planificación.