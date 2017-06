El massismo respondió a Carrió

Foto: Archivo / Ricardo Pristupluk

El senador bonaerense del Frente Renovador Sebastián Galmarini rechazó en duros términos la acusación que la diputada Elisa Carrió vertió anteayer en Twitter, al vincular "al PJ, a S. Galmarini y a Massa" con quien la denunció por enriquecimiento ilícito."Carrió ensucia a la oposición para justificar por qué no denuncia al gobierno que encubre", dijo Galmarini, cuñado de Massa. "No conozco ni sé de dónde saca tanto pescado podrido. Está hundida en su imaginación", agregó.El senador recordó que en octubre del año pasado inició una demanda civil en concepto de daños y perjuicios contra Carrió, pero que la diputada "se escudó en sus fueros". Lo mismo le reprochó Massa cuando denunció a la líder de la Coalición Cívica por haberlo vinculado con el narcotráfico: que Lilita no sostiene sus dichos en los tribunales, sino que apela a sus fueros de legisladora. "Confío en que la Justicia resuelva ponerle un bozal legal, sino que pague por cada una de sus calumnias", finalizó Galmarini.