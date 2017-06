Pintaron el mausoleo de Alfonsín con consignas peronistas

Está en el cementerio de la Recoleta; ya fue restaurado

El "Perón vuelve" apareció ayer por la mañana. Foto: Twitter

El mausoleo en el que descansan los restos del ex presidente Raúl Alfonsín en el cementerio de la Recoleta fue vandalizado ayer con consignas a favor del peronismo.

"Así dejaron el mausoleo de Raúl Alfonsín. Sólo puede ser obra de autoritarios y marginales. Ya he recibido mensajes de repudio desde el PJ", escribió el diputado e hijo del ex presidente, Ricardo Alfonsín en Twitter. "Que estos hechos demenciales no sean excusa para ahondar los desencuentros entre los argentinos que tanto buscan las minorías autoritarias", añadió.

El Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño restauró el mausoleo ayer mismo.

El episodio fue rechazado por todo el arco político. Igual que Alfonsín, Mauricio Macri utilizó Twitter. "Repudio la profanación brutal del mausoleo de Raúl Alfonsín. Como dijo su hijo, sólo autoritarios y marginales pueden hacer algo así", escribió el Presidente.

El Comité Nacional de la UCR planteó: "Los que llevaron adelante este acto delictivo son los mismos que no ven otra manera que la violencia como forma de vida, todo lo contrario a lo que nos dejó como legado Alfonsín".

Al repudio se sumó el Interbloque de diputados de Cambiemos, que conduce Mario Negri. "En el país que los argentinos mayoritariamente elegimos construir desde diciembre de 2015, la violencia política no tiene más lugar", advirtió.

Sus pares del bloque del Frente para la Victoria pidieron al Gobierno que "investigue y detenga a los responsables con la misma celeridad con la que actuó con los bromistas hackers" que amenazaron a Macri por las redes sociales.